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تكنولوجيا

لأندرويد فقط.. أفضل التطبيقات المجانية لتسجيل الشاشة

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:01 م
لأندرويد فقط.. أفضل
لأندرويد فقط.. أفضل التطبيقات المجانية لتسجيل الشاشة
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شيماء عبد المنعم
في أغلب الأوقات يرغب مالكو هواتف أندرويد تسجيل كل ما يحدث على شاشة أجهزتهم من خلال مقاطع فيديو، ولحسن الحظ توجد عدة طرق للقيام بذلك فضلا عن وجود تطبيقات عديدة لتسجيل فيديو للشاشة على متجر جوجل بلاي.

ولكن معظم تلك التطبيقات لا تعمل و البعض منها يتطلب اشتراك، لذا نستعرض إليك أفضل التطبيقات المجانية لتسجيل ما يحدث في شاشة هاتف أندرويد، وفقا لما ذكره موقع "androidpolice" التقني.


1. تطبيق Screen Recorder:

يعد ذلك التطبيق هو أفضل التطبيقات المتخصصة فى تصوير شاشة أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، وهو أيضًا سهل الاستخدام وبدون إعلانات، كما يأتي بدون زر تحكم عائم بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تفعيله إذا كنت ترغب في ذلك، ويمكنك تخصيصه بحسب اختياراتك، مثل تعيين الدقة، ومعدل الإطارات، ووقت الانتظار قبل بدء التسجيل.

2.  تطبيق AZ Screen Recorder:

يعد ذلك التطبيقات من أفضل التطبيقات على متجر جوجل بلاي، حيث يتيح هذا التطبيق مجموعة من ميزات تحرير الفيديو، من بينها قص الفيديو، أو قص مقطع من الفيديو وتحويله إلى صورة متحركة GIF، وإضافة الخلفيات والصوت والنص والملصقات، ودمج التسجيل الحالي مع تسجيل آخر، ولا يوجد وقت محدد للتسجيل و توجد علامات مائية باسم التطبيق توضع على الفيديو.

3. تطبيق ADV Screen Recorder:

وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام يسمح بالتسجيل لمدة مفتوحة ودون وجود علامات مائية، إلى جانب دعم واجهة برمجة تطبيقات نظام أندرويد 10 الجديدة، ويأتي التطبيق مع زر عائم بشكل افتراضي، يسمح لك ببدء التسجيل أو إيقافه دون الدخول إلى مركز الإشعارات، ويتيح لك أيضًا قص اللقطات الخاصة بك دون الحاجة إلى برامج إضافية.
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