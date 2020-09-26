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تكنولوجيا

شاهد.. أول لقطات مسربة لهاتف هواوي Mate 40 Pro الجديد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
هاتف هواوي ميت 40
هاتف هواوي ميت 40 برو
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة هواوي الصينية، لكشف النقاب عن أحدث هواتف سلسلة Huawei Mate،  والتي ستضمر هاتفين رائدين هما Mate 40 وMate 40 Pro، ووفقا للتسريبات السابقة سيأتي الإصدارين بتصميم كاميرا غريب وغير تقليدي.

وكالعادة تم رصد هاتف Mate 40 Pro المرتقب من هواوي، في مترو الأنفاق في يد أحد الموظفين الذي يختبره، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


ويظهر مقطع فيديو قصير تم إلتقاطه داخل مترو الانفاق بالصين، هاتف Mate 40 Pro ، بشاشة منحنية من كلا الجانبين مع ثقب للكاميرا الأمامية المزدوجة، وزر طاقة باللون الأحمر  بجوار زر التحكم في الصوت.

وأشارت التسريبات السابقة ، إلى أن سلسلة Mate 40، ستعمل ولأول مرة بمجموعة شرائح Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر، ومن المتوقع أن يأتي بكاميرا خلفية دائرية على ظهر الهاتف على غرار سلسلة ميت السابقة من هواوي.

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة ميت 40، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مع عدسة 9P ذات شكل حر إلى جانب وحدة المنظار مع تقريب بصري 5x، ومن المحتمل أن تكون الوحدات المتبقية عبارة عن مستشعرات فائقة السرعة و ToF، ومن المتوقع أن تطلق سلسلة Mate 40 في شهر أكتوبر المقبل.
Huawei Mate 40 Pro
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