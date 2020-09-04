هواوي توجه ضربة قاضية لـ جوجل بـ TomTom

أصدرت شركة TomTom الهولندية للخرائط الرقمية وخدمات الملاحة، تطبيقها الخرائط والملاحة التابع لها على متجر تطبيقات هواوي الصيني AppGallery





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، عندما أصدرت الحكومة الأمريكية أمرا تنفيذيا لشركاتها المحلية بوقف التعامل مع شركة هواوي، كانت خرائط جوجل Google Maps ، أحد أبرز الغائبين عن تطبيقات هواتف الشركة الصينية.









وفي الواقع، كانت هذه ضربة موجعة لشركة هواوي، ولكن ليس بعد الآن، حيث عقدت الشركة الصينية صفقة للحصول على تطبيق للخرائط بديل لخرائط جوجل من أجهزتها المحمولة، واليوم تمتلك عملاق التكنولوجيا الصينية تطبيق الملاحةTomTom والذي يتوفر حاليا على متجر تطبيقاتها Huawei AppGallery.





ووفقا للموقع التقني، سيكون تطبيق TomTom، متاح مجانا خلال أول 30 يوما، ولكن يتعين عليك بعد ذلك دفع 1.99 يورو شهريا أو 12.99 يورو سنويا إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدامه بعد ذلك.





وفي شهر يناير الماضي، وقعت شركة TomTom صفقة مع شركة هواوي، وبعد عدة محادثات ممثلي الشركة الصينية، أكدوا أن الشركة الهولندية المتخصصة في الخرائط والملاحة تعمل بشكل أساسي على أدوات وخدمات تحديد المواقع ورسم الخرائط.





ولم تكن الشركة المالكة للتطبيق جاهزة لتقديم بديل مثالي لخرائط جوجل، ومع بداية شهر مارس الماضي، لإطلاق خدمات شركة رسم الخرائط الهولندية مع سلسلة هواتف Huawei P40 ، ولكن كان من الواضح أن الشركتين تعملان بجد لتقديم تجربة خاصة أكثر للهواتف الذكية التي لا تستخدم حزمة تطبيقات وخدمات جوجل GMS.





ويتطلب بدء تشغيل التطبيق لأول مرة تحميل بعض الخرائط من أجل إستخدامها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت offline ، كما يسمح لك بإضافة عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي تهتم بها، وهو أمر تفتقر إليه خرائط جوجل.





وعلى الرغم من أن TomTom لا يجلب معه التكامل مع الخدمات العامة مثل النقل الجماعي أو التوصيات الشخصية لمختلف الأنشطة، إلا أنه يحتوي على خريطة أكثر تفصيلا للملاحة وهذا ما يعد في الغالب أفضل طريقة للإنتقال من النقطة أ إلى النقطة ب.