بتقنية 5G وكاميرا منبثقة.. هواوي تطلق Enjoy 20 وEnjoy 20 Plus.. سعر ومواصفات

Enjoy 20 Plus 5G ، اللذين يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسط، ويشبه الإصدار الـ Plus، هاتف الشركة الرائد Mate 30 Pro ن حيث إعدادات الكاميرا الخلفية التي تأتي في نظام دائري، أما الواجهة الأمامية فتأتي مع شاشة كاملة تغطي ما يصل إلى 92% من جسم الهاتف، إذ يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة. أعلنت شركة هواوي Huawei ، رسميا عن هاتفيها الأحدث Enjoy 20 5G، و، اللذين يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسط، ويشبه الإصدار الـ Plus، هاتف الشركة الرائد Mate 30 Pro ن حيث إعدادات الكاميرا الخلفية التي تأتي في نظام دائري، أما الواجهة الأمامية فتأتي مع شاشة كاملة تغطي ما يصل إلى 92% من جسم الهاتف، إذ يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف هواوي Enjoy 20 5G، عن الإصدار Plus، حيث يحتوي على كاميرا أمامية داخل نوتش على هيئة ثقب أوقطع أعلى منتصف الشاشة، وإعدادات كاميرا خلفية في نظام مربع الشكل.









مواصفات هاتف Huawei Enjoy 20 Plus 5G





يأتي هاتف Enjoy 20 Plus 5G، بشاشة كاملة من نوع IPS LCD بقياس 6.63 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وتدعم معدل تحديث بتردد 90 هرتز في الثانية، مع كاميرا الأمامية منبثقة lخفية داخل آلية الرفع، بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.





ويعمل هاتف Enjoy 20 Plus 5G، بمعالج ميدياتيك من نوع Dimensity 720، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية التابعة لهواوي NMcards.





ويقدم هاتف Enjoy 20 Plus 5G، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية في نظام دائري، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ، والثانية لتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.









ويحتوي هاتف Enjoy 20 Plus 5G، على بطارية بسعة 4,200 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1، والمرتكزة على نظام التشغيل Android 10، إلى جانب منفذ سماعات الأذن بقياس 3.5 مللميتر، وقارئ بصمة الإصبع على جانب الجهاز.





سعر هاتف Huawei Enjoy 20 Plus 5G





يتوفر الهاتف في أربع خيارات لونية، هي: الأسود، والأزرق المتدرج، والأخضر، والوردي، مقابل سعر حوالي 335 دولار أمريكي لخيار 6 + 128 جيجابايت (أي ما يعادل 5.295 جنيها مصريا)، وبسعر يعادل 365 دولار لخيار 8 + 128 جيجابايت (أي ما يعادل 5.769 جنيها مصريا).





مواصفات هاتف Huawei Enjoy 20 5G





يضم هاتف Enjoy 20 5G، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، مع معدل تحديث بتردد 60 هرتز في الثانية، ويدع الهاتفشبكا الجيل الخامس5G، بفضل معالج ميدياتيك Dimesity 720 ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ولعشاق التصوير، يأتي هاتف Enjoy 20 5G، بكاميا خلفية ثلاثية في إعداد مربع الشكل، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية لتصوير الفائق العريض بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.





وعلى عكس الإصدا البلس، يحتوي هاتف Enjoy 20 5G، عل بطارية كبيرة بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، ولكن لا تدعم الشحن السريع، لكنه تدعم الشحن بقدرة 10 واط فقط، إلى جانب قارئ بصمة الإصبع على جانب الهاتف.





سعر هاتف Enjoy 20 5G





يتوفر هاتف Enjoy 20 5G، في أربع خيارات لونية، هي: الأسود، والأزرق المتدرج، والأخضر، والوردي، وذلك بسعر 250 دولار أمريكي لخيار 4 + 128 جيجابايت (ي ما يعادل 3951 جنيها مصريا)، وبسعر يعادل 280 دولار لخيار 6 + 128 جيجابايت (أي ما يعادل 4425 جنيها مصريا.