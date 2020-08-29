شاهد.. أول صور لهاتفي هواوي Enjoy 20 و20 Plus

ظهرت مجموعة من الصور الحية لهواتف هواوي القادمة Enjoy 20 و Enjoy 20 Plus، التي كشفت الألوان التي ستأتي بها هذة الإصدارات، إلى جانب المواصفات الكاملة لهاتف Enjoy 20 Plus كاملة.





هاتف Enjoy 20 Plus ، حيث سيأتي بشاشة كاملة بدون نتوء، من نوع LCD بقياس 6.63 بوصة، وبجودة عرض HD +، كما تدعم الشاشة معدل تحديث بتردد 90 هرتز. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت صورتان تم تسريبهما عن مواصفات، حيث سيأتي بشاشة كاملة بدون نتوء، من نوع LCD بقياس 6.63 بوصة، وبجودة عرض HD +، كما تدعم الشاشة معدل تحديث بتردد 90 هرتز.









ووفقا للتسريبات فأن هاتف Enjoy 20 Plus، سيحتوي على معالج ن نوع MediaTek MT6853 ، وسيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت.









وسيعمل هاتف Enjoy 20 Plus، بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المبنة على نظام تشغيل Android 10، مع سعة تخزين دخلية بحجم 128 جيجابايت، كما سأتي الهاتف بأربع كاميرات، بدقة 16 ميجابيكسل للكاميرا الأمامية مثبتة على آلية منبثقة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابيكسل ومسشعر أخير بدقة 2 ميجابيكسل.





وسينطلق هواوي هاتف Enjoy 20 Plus ، بأربعة خيارات لونية جديدة، مع بطارية بقوة 4200 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 40 واط، ويبلغ سمك الهاتف 8.95 مللميتر، وببوزن 197 جرام، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





وظهر هاتف Enjoy 20 ، في نفس الوقت في صور حية مصورة باللون الأسود اللامع، مع تصميم مربع الشكل لوحدة الكاميرا الخلفية.