بتصميم كاميرا غريب.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواوي Mate 40.. صور

أظهرت تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف هواوي المرتقبة ميت 40، الألواح الزجاجية التي ستغطي الكاميرات الخلفية لهاتفي Mate 40 وMate 40 Pro والتي ستأتي بتصميم كاميرا غريب وغير تقليدي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تميزت سلسلة Mate 30 التي جاءت العام الماضي، بتصميم كاميرا خلفية مختلف، حيث تم تصميمها في شكل دائري، وتحافظ هواوي في سلسلة Mate 40 هذا العام على نفس التصميم الدائري الذي يرتكز في نقش داخل وحدة الكاميرا المميزة على شكل تصميم مربع.





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وتشير الصور المسربة إلى أن الألواح الزجاجية في كاميرات هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro، تأتي بملصق 3D، حيث من المتوقع أن تأتي الكاميرا مع مستشعر ToF، بينما تحتوي وحدة لكاميرا الخاصة بهاتف Mate 40 Pro على جزء مستطيل في منتصف الوحدات الأربع وبناء على الشكل ستكون هذه كاميرا periscope.









ولا تتوافق التسريبات الجديدة لإعدادات كاميرا هاتف Mate 40 مع التسريبات التي ظهرت سابقا، حيث أشارت التسريبات المصورة السابقة إلى أن تصميم وحدة الكاميرا سيأتي في شكل مستدير، كما يأتي هاتف Mate 40 Pro بتصميم مشابهًا لوحدة الكاميرا ولكن مع اختلاف موقع عدسة periscope، والتي كانت ستأتي أسفل اليسار.





وفي وقت سابق من العام الجاري، أشارت بعض التسريبات إلى أن سلسلة هواتف Mate 40، ستحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، والذي يتميز بعدسات 9P لتحسين جودة التصوير، ومن المتوقع أن يدعم إصدار Pro تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 55 مرة.





ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة هواتفها الجديدة ميت 40، في الخريف القادم، والتي من المقرر أن تكون أخر تشكيلة تعمل بمعالجات من نوع Kirin، بعد أن قامت الولايات المتحدة بحظر التعامل بين شركة تصنيع الرقاقات TSMC، وعملاق تصنيع الهواتف الذكية هواوي.