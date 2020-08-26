مشابه لـ Mate 30 Pro.. هواوي تستعد لإطلاق هاتف آخر بكاميرا منبثقة.. تعرف عليه

أشارت بعض التسريبات السابقة التي ظهرت حول هاتف هواوي Enjoy 20 Plus، الأسبوع الماضي، والتي كشفت أن الهاتف الذكي سيأتي بتصميم شاشة كاملة بدون ثقوب، مع كاميرا أمامية منبثقة وكاميرا خلفية ثلاثية دائرية مشابهه لتصميم Mate 30 Pro





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت تسريبات أخرى حول هاتف ذكي جديد لـ هواوي يطلق عليه اسم Huawei Y9a، وأكدت أحدث التسريبات المصورة التي ظهرت اليوم، أن الإصدار الجديد للشركة الصينية سيحصل على نفس تصميم Enjoy 20 Plus.3.









ويؤكد ملصق إعلاني مصور المواصفات الكاملة لهاتف Huawei Y9a، قبل الإعلان الرسمي عنه، حيث يحتوي هاتف هواوي الجديد على كاميرا منبثقة وتصميم شاشة كاملة، كما يتميز بإعدادات كاميرا خلفية دائرية، والتي تحتوي على أربع عدسات، مع مسشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر 8 ميجابيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل.





وسيضم هاتف Huawei Y9a، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمات الأصبع في الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 40 واط.



