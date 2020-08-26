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تكنولوجيا

مشابه لـ Mate 30 Pro.. هواوي تستعد لإطلاق هاتف آخر بكاميرا منبثقة.. تعرف عليه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:59 م
هاتف Huawei Y9a
هاتف Huawei Y9a
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شيماء عبد المنعم
أشارت بعض التسريبات السابقة التي ظهرت حول هاتف هواوي Enjoy 20 Plus، الأسبوع الماضي، والتي كشفت أن الهاتف الذكي سيأتي بتصميم شاشة كاملة بدون ثقوب، مع كاميرا أمامية منبثقة وكاميرا خلفية ثلاثية دائرية مشابهه لتصميم Mate 30 Pro.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت تسريبات أخرى حول هاتف ذكي جديد لـ هواوي يطلق عليه اسم Huawei Y9a، وأكدت أحدث التسريبات المصورة التي ظهرت اليوم، أن الإصدار الجديد للشركة الصينية سيحصل على نفس تصميم Enjoy 20 Plus.3.


ويؤكد ملصق إعلاني مصور المواصفات الكاملة لهاتف Huawei Y9a، قبل الإعلان الرسمي عنه، حيث يحتوي هاتف هواوي الجديد على كاميرا منبثقة وتصميم شاشة كاملة، كما يتميز بإعدادات كاميرا خلفية دائرية، والتي تحتوي على أربع عدسات، مع مسشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر 8 ميجابيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل.
Huawei Y9a appears in banners with key specs

وسيضم هاتف Huawei Y9a، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمات الأصبع في الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 40 واط.

وسيتوفر هاتف Y9a، بلونين فقط، ولكن لد يدعم الهاتف خدمات جوجل، بل يضم متجر هواوي AppGallery الخاص بالشركة الصينية لتنزيل التطبيقات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريبا.
Huawei Y9a appears in banners with key specs
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