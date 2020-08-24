هواوى تكشف عن هاتف Huawei Enjoy 20 Plus.. سعر ومواصفات

كشفت شركة هواوى عن مواصفات هاتفها القادم Huawei الذى يتم طرحه بتصميم كاميرا مشابه لهاتف Mate 30 Pro الذى صدر العام الماضى، كما سياتى بتقنية الجيل الخامس 5G . Enjoy 20 Plus





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Enjoy 20 Plus سيأتى بشاشة قياس 6.63 بوصة، من نوع LCD ، ومستشعر للبصمة مدمج على الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ومنفذ لسماعات لرأس بقياس 3.5 مللى في الجزء العلوي من الجهاز، بينما يأتي الجزء السفلي بمنفذ USB C، مع مكبرات صوتية وفتحة لبطاقة SIM .





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أما كاميرات هاتف Enjoy 20 Plus فهى عبارة عن 3 كاميرات خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.





ويحتوى هاتف Enjoy 20 Plus على معالج من نوع Dimensity 720 5G، حيث سيكون أول ههاتف من هواوي يستخدم هذا النوع من المعالجات، وليس بمعالجات Kirin وذلك بسبب العقوبات المفروضة على الشركة الصينية من الحكومة الأمريكية.





وسيصدر هاتف Enjoy 20 Plus ببطارية قدرة 4200 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، كما سيأتى الهاتف بثلاث نسخ من المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، 6/64 ، 6/128 ، 8/128 .





وسيبلغ هاتف Enjoy 20 Plus سعر 274 دولار أمريكى أى ما يعادل 365 . 4 آلاف جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة وهى 6/64 .











