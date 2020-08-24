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تكنولوجيا

هواوى تكشف عن هاتف Huawei Enjoy 20 Plus.. سعر ومواصفات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:01 ص
هواوى تكشف عن هاتف
هواوى تكشف عن هاتف Huawei Enjoy 20 .. سعر ومواصفات
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ندى على
كشفت شركة هواوى عن مواصفات هاتفها القادم Huawei Enjoy 20 Plus الذى يتم طرحه بتصميم كاميرا مشابه لهاتف Mate 30 Pro الذى صدر العام الماضى، كما سياتى بتقنية الجيل الخامس 5G . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Enjoy 20 Plus سيأتى بشاشة  قياس 6.63 بوصة، من نوع LCD ، ومستشعر للبصمة مدمج على الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ومنفذ لسماعات لرأس بقياس 3.5 مللى في الجزء العلوي من الجهاز، بينما يأتي الجزء السفلي بمنفذ USB C، مع مكبرات صوتية وفتحة لبطاقة SIM . 


أما كاميرات هاتف Enjoy 20 Plus  فهى عبارة عن 3 كاميرات خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير. 

ويحتوى هاتف Enjoy 20 Plus على معالج  من نوع Dimensity 720 5G، حيث سيكون أول ههاتف من هواوي يستخدم هذا النوع من المعالجات، وليس بمعالجات Kirin وذلك بسبب العقوبات المفروضة على الشركة الصينية من الحكومة الأمريكية. 

وسيصدر هاتف Enjoy 20 Plus ببطارية قدرة 4200 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، كما سيأتى الهاتف بثلاث نسخ  من المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، 6/64 ، 6/128 ، 8/128 . 

وسيبلغ هاتف Enjoy 20 Plus سعر 274 دولار أمريكى أى ما يعادل 365 . 4 آلاف جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة وهى 6/64 . 



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