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تكنولوجيا

سامسونج تكشف رسميا عن هاتف Galaxy M31 Prime Edition.. سعر ومواصفات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:00 م
هاتف Galaxy M31
هاتف Galaxy M31
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هاتفي Galaxy M31 و Galaxy M31s في فبراير ويوليو على التوالي، واليوم أعلنت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد رسميا عن إصدار Galaxy M31 Prime Edition، والذي كشف متجر أمازون عن مواصفاته وسعره الأيام الاضية.

و ذكره موقع "gsmarena" التقني، أن هاتف سامسونج Galaxy M31 Prime Edition، يأتى بخيار واحد فقط من حيث سعة التخزين، بحجم 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و128 جيجابايت للذاكرة الداخلية، وذلك بسعر 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3,533 جنيها مصريا).


وسيتم طرح هاتف Galaxy M31 Prime، للبيع في الهند اعتبار من 17 أكتوبر الجاري، من خلال متجر سامسونج الرسمي عبر الإنترنت، ومتجر أمازون ومتاجر البيع بالتجزئة في الدولة.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition in Ocean Blue color

ويتشارك الهاتف الذكي مع الإصدار السابق Galaxy M31 في بعض المواصفات، فهو يأتي بشاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة FullHD +، مع معالج من نوع Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يقدم هاتف Galaxy M31 Prime بكاميرا أساسية رباعية الرئيسية بدقة ٦٤ ميجابيكسل، مع عدسات بدقة ٨ و ٥ و  ٥ ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجابكسل.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition in Space Black color

ويحتوي هاتف Galaxy M31 Prime ، على بطارية كبيرة بقوة ٦٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و قارئ بصمة الإصبع المثبت في الخلف، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣,٥ ميلليمتر.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M31 Prime Edition، في ثلاثة خيارات لونية الأزراق والأسود والفضي، ويقول موقع أمازون أن هناك إصدار آخر بسعة 64 جيجابايت، ولكن لم تذكر سامسونج أي شئ عنه في مؤتمرها الصحفي أو في موقعها الهنجي الرسمي.

وإلى جانب ذلك، يأتي الهاتف الذكي مثبتًا مسبقًا مع مجلد مخصص يحتوي على تطبيقات نظام أمازون الشائعة مثل Amazon Shopping و Amazon Prime Video و Amazon Prime Music و Kindle و Audible. ويعد هذا هو سبب  في تسميته "Prime Edition".

Samsung Galaxy M31 Prime Edition in Iceberg Blue color
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