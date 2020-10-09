أرخص من M31.. سامسونج تطلق Galaxy F41 ببطارية عملاقة 6.000 مللى أمبير.. صور وفيديو

أعلنت شركة سامسونج Samsung ، رسميا عن هاتف ذكي جديد يسمى Galaxy F41، والذي يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمكن أن تستمر بطارية هاتف سامسونج Galaxy F41، حتى 26 ساعة من تشغيل الفيديو أو أيام من إجراء المكالمات الهاتفية أو تصفح الويب لمدة 21 ساعة متواصلة.









ويقدم هاتف Galaxy F41، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1080+ بيكسل، تعد بتغطية لونية بنسبة 110٪ من ألون NTSC، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي داخل نوتش بمنتصف الشاشة على شكل قطرة اء تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy F41، بمعالج من نوع Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 أو 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم One UI Core 2.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Galaxy F41، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة 123 درجة بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K، إلى قارئ بصمات الأصبع على ظهر الجهاز.





ويأتي هاتف Galaxy F41، مزودا بشاحن بقدرة 15 واط، هو ليس شاحنا سريعا فوفقا لسامسونج يشحن الهاتف خلال ساعتين و40 دقيقة ليصل لنسبة شحن 100%، وسيتوفر الهاتف في الهند اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، بسعر حوالي 211 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 3,315 جنيها مصريا)، وسيتوفر هاتف Galaxy M31، أيضا للبيع في الهند بسعر حوالي 245 دولار(أي ما يعادل 3847 جنيها مصريا).