سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy S20 FE.. السعر والمواصفات

أتاحت شركة سامسونج Samsung ، هاتفها الذكي الأحدث Galaxy S20 FE، للحجز المسبق في الولايات المتدة على أن تبدأ المبيعات في أوائل شهر أكتوبر القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Galaxy S20 FE ، على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا)، أي أقل بمقدار 300 دولار من نسخة الجيل الخامس 5G من هاتفGalaxy S20 العادي.









ويعمل هاتف Galaxy S20 FE 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بينما تعمل نسخة الجيل الرابع 4Gمن الهاتف بمعالج من نوع Exynos 990، متصل بمودم LTE ، لذلك لا يوجد اتصال 5G في هذه النوذ.





ويأتي هاتف Galaxy S20 FE، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، وعلى غرار لإصدارات السابقة من نفس السلسلة ولا تزال الشاشة معتمدة من HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، وتم تصنيف هيكل الهاتف وفقا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.





ويقدم هاتف Galaxy S20 FE، كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Galaxy S20 FE، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويتمي الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج بدلًا من الموجات فوق الصوتية.





ويتوفر هاتف Galaxy S20 FE، في 6 خيارات لونية هي الأورق الأحمر والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.