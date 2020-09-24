AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy S20 FE.. السعر والمواصفات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:02 م
هاتف Galaxy S20 FE
هاتف Galaxy S20 FE
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الأحدث Galaxy S20 FE، للحجز المسبق في الولايات المتدة على أن تبدأ المبيعات في أوائل شهر أكتوبر القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Galaxy S20 FE، على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا)، أي أقل بمقدار 300 دولار من نسخة الجيل الخامس 5G من هاتفGalaxy S20 العادي.


ويعمل هاتف Galaxy S20 FE 5G، بمعالج من نوع  Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بينما تعمل نسخة الجيل الرابع 4Gمن الهاتف بمعالج من نوع Exynos 990، متصل بمودم LTE ، لذلك لا يوجد اتصال 5G في هذه النوذ.

ويأتي هاتف Galaxy S20 FE، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، وعلى غرار لإصدارات السابقة من نفس السلسلة ولا تزال الشاشة معتمدة من HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، وتم تصنيف هيكل الهاتف وفقا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويقدم هاتف Galaxy S20 FE، كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
The Samsung Galaxy S20 FE goes official with 4G and 5G versions, 6.5'' 120 Hz OLED display

ويحتوي هاتف Galaxy S20 FE، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويتمي الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج بدلًا من الموجات فوق الصوتية.

ويتوفر هاتف Galaxy S20 FE، في 6 خيارات لونية هي الأورق الأحمر والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم  6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.
Samsung Galaxy S20 FE in: Cloud LavenderSamsung Galaxy S20 FE in: Cloud MintSamsung Galaxy S20 FE in: Cloud OrangeSamsung Galaxy S20 FE in: Cloud RedSamsung Galaxy S20 FE in: Cloud White
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما المنتظر أن تعلن عنه سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2020 القادم

بسعر منافس وبطارية عملاقة.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31s.. صور

الأقوى والأرخص.. مقارنة بين هاتفي سامسونج جلاكسي M01 Core و M31s

بكاميرا ثلاثية تشبه قطرة المطر.. إل جي تطلق النسخة العالمية من هاتف LG Velvet 5G.. فيديو

عرض الجمعة.. اشتري Galaxy Note 9 بـ 5 آلاف جنيه فقط

أرخصها iphone 11.. أفضل الهواتف الذكية للنصف الأول من 2020

ترشيحاتنا

فايلر يغادر الأهلي بعد مران الفريق ويفوض وكيله لجلسة الخطيب

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

الفيضان يقترب.. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

من بينها الكويت.. النمسا تحذر رعاياها من السفر لدولتين عربيتين

قرار عاجل من البحرين بشأن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور