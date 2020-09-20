عرض الأسبوع .. اشتري سامسونج جلاكسي Note 8 بـ 4000 جنيه فقط

تشتهر فئة الـ Note فى هواتف العملاق الكورى الجنوبى سامسونج بسبب أدائها القوي و تصميمها المميز، لذلك يهتم عشاق أندرويد بشراء أحدث هواتف تلك الفئة، إلا أن عيبها الوحيد سعرها المرتفع.

ولكن بفضل هذا العرض المقدم من متجر والمارت الأمريكي الشهير، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 260 دولار أمريكى ما يعادل 4000 جنيه مصري فقط.

جدير بالذكر أن هاتف Galaxy Note8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.

ويمتلك هاتف Galaxy Note8 6.3 بوصة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثنائية أساسية دقة 12 و 12 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0، ويدعن الشحن السريع بقوة 15 واط.