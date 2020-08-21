عرض الجمعة.. اشتري Galaxy Note 9 بـ 5 آلاف جنيه فقط





يأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

و أضافت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.





ويمتلك Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.



