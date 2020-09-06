مستخدمو Galaxy S8 وGalaxy Note 8 يواجهون مشكلة خطيرة بسبب GPS

كشفت تقارير أن عدد كبير من مستخدمى هواتف Galaxy S8 و Galaxy Note 8 من شركة سامسونج اشتكوا من نظام تحديد المواقع العالمي GPS يقوم بتتبع مواقعهم طوال الوقت.





وبحسب موقع XDA Developers فإن أصحاب هذه الهواتف عبروا عن غضبهم على موقع Reddit ريديت من أن GPS يقوم بتتبع مواقعهم حتى في الأوقات التى يقومون فيها بعدم تفعيله مما يهددهم بالخطر.





ويعتقد المستخدمون أن المشكلة بدأت بعد تحديث ل GPS تم طرحه في وقت سابق من العام الحالى، حيث أنهم لا يستطيعون غلق GPS للتطبيقات المختلفة على الهاتف، وأنهم يواجهون المشكلة منذ شهور.





وقام المستخدمون بتصوير فيديوهات تظهر غلقهم ل GPS وعلى الرغم من ذلك يسجل جميع الأماكن التى يرتادونها بمجرد الخروج من منازلهم، وأنهم غير قادرين على السيطرة عليه وإيقاف عمليات التتبع.