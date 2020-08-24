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تكنولوجيا

هل يمكن تتبعك من خلال GPS عند إغلاق هاتفك .. إليك الإجابة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:01 م
هل يمكن تتبعك من
هل يمكن تتبعك من خلال GPS حتى عند إغلاق هاتفك ?
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ندى على
يراود العديد من المستخدمين أسئلة كثيرة متعلقة بالحالات التى يمكن تتبعتهم فيها، ومتى يقوم GPS بمعرفة أماكنهم، وما هى أفضل الطرق الطرق لتفادى عمليات التتبع من خلال GPS سواء من خلال تطبيقات الخرائط الخاصة بشركات جوجل أو آبل أو التطبيقات الأخرى. 

وينتاب كثير من المستخدمين حالات خوف شديدة مما قد يتعرضون له، بسبب هذا الأمر، حيث أن الأمر لا يتعلق بمعرفة شركة جوجل أو آبل لموقعك أو أين تتوجه أو تذهب معظم الأوقات، ولكن يتعلق الأمر بما سيحدث إذا اخترق شخص ما هاتفك، وعلم كل هذه البيانات، التى تهدد بشكل مباشر حياة وأمان المستخدمين. 


وبحسب موقع TechRepublic فإن هناك أمر شائع بين المستخدمين أنه إذا قاموا بإغلاق هواتفهم الشخصية في بعض الأماكن، فإن هذه الخطوة ستحميهم وستحمى بياناتهم، ولن يعرف أحد مكانهم على الإطلاق. 

وتوصل باحثون في جامعة برنستون Princeton  الأمريكية أنه باستخدام عدد من التقنيات المحددة يمكن تتبع الهواتف الذكية أثناء إغلاقها بشكل كامل، وأيضا عند إغلاق الواى الفاى، وبعض التطبيقات الأخرى، الأمر الذى نفى فرضية أنه لا يمكن تتبع المستخدمين عند غلق هواتفهم. 

وتسمى التقنية التى يمكن من خلالها تتبع مستخدمى الهواتف الذكية، عند إغلاق هواتفهم بتقنية PinMe ، وتعتمد التقنية على معرفة التوقيت الزمنى لموقع المستخدم مع وعدد من المعلومات التى يتم أخذها من المستشعرات مثل الضغط الجوى، ويتم قياسها بنفس مناطق الضغط الجوى في الخرائط، ومن ثم معرفة مكان المستخدمين بالتحديد. 

ووجد الباحثون أنه برغم اتباع عدد كبير من المستخدمين بإجراءات تأمين هواتفهم وغلق الواى فاى وغلق تطبيق الخرائط، بالإضافة إلى عدم تفعيل خاصية GPS، إلا أنه عند استخدام تقنية PinMe فإنه تم معرفة أمكانهم بشكل دقيق. 
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