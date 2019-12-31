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تكنولوجيا

بعيدا عن أمريكا.. الصين ستطلق أنظمة GPS محلية في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:00 م
الصين ستطلق أنظمة
الصين ستطلق أنظمة GPS محلية في 2020
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ندى على
كشف موقع Nikkei Asian اليابانى أن شبكة الأقمار الصناعية الصينية Beidou ستطلق أقمارا صناعية جديدة في 2020 من شأنها المساعدة في إطلاق شبكة GPS صينية جديدة. 

وتأتى الخطوة ضمن خطة صينية للانفصال تماما عن التكنولوجيا الأمريكية، حيث أن نظام GPS الموجود على الأجهزة الصينية من تشغيل الشركات الأمريكية، مما يعنى أن هذه الشركات تستطيع وقف هذه الأنظمة في أى لحظة. 

ونظرا للتوتر الاقتصادى القائم بين الولايات المتحدة والصين بسبب شركة هواوى والتى وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجيات لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.

والصين ليست الدولة الأولى في قرارها بالإنفصال عن التكنولوجيا الأمريكية واستبدالها بأخرى محلية؛ حيث أن روسيا قد قررت في وقت سابق تصنيع شبكة إنترنت غير قابلة للاختراق أو الهجوم عليها من مواقع خارجية. 
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