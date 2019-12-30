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تكنولوجيا

هواوي تتحدى جوجل.. بهذه الطريقة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:12 م
هواوى تتحدى جوجل..
هواوى تتحدى جوجل.. بهذه الطريقة
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ندى على
كشفت شبكة RT الروسية أن شركة هواوى وأبو سيقومان بتصنيع خدمات وتطبيقات بديلة لجوجل، وذلك بالتعاون مع متخصصين من الهند.

وحتى الآن، تهمين شركة جوجل على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد، وتسيطر الشركة حوالى 76 % من أنظمة التشغيل للهواتف في السوق العالمية.

ويرجع قرار شركتى هواوي وأبو بالتعاون لإنتاج أنظمة تشغيل لهواتفها، بعد أن قررت شركة جوجل حرمان شركة هواوى من خدماتها وأنظمة تشغيلها.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجيات لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.

وبعد أشهر من الانفصال عن خدمات جوجل، قامت هواوى لتصنيع هاتف Mate 30 بدون التكنولوجيا الأمريكية التي كانت تستخدمها في السابق واعتمدت بدلا منها على شركات أخرى.

ولم تكتف هواوى بهذا الأمر بل قررت التفاوض على استخدام 150 تطبيق لاستخدامها على أجهزتها، ومن المتوقع أن تتفاوض الشركة بعد ذلك أن شراء هذه التطبيقات من مطورين هنود.

وتتوقع RT أن تفقد شركة جوجل نسبة كبيرة من حصتها السوقية في السوق العالمية.

وتستحوذ شركة هواوي على 19% من الحصة السوقية العالمية لعام 2019، حيث كانت تستحوذ على 15% العام السابق.

وتمت بالفعل استبدال تطبيقات وخدمات جوجل على هواتف هواوي في الصين ولكن إلى الآن لم يتم استبدالها خارج الصين، وهو ما يعد الخطوة القادمة لتنتشر في باقي الأسواق العالمية.
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