AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

يشحن 3 أجهزة ذكية في وقت واحد.. سامسونج تكشف عن شاحن لاسلكي خارق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
شاحن سامسونج المعروف
شاحن سامسونج المعروف باسم Charger Trio
Advertisements
شيماء عبد المنعم
عقدت شركة سامسونج حدثها الافتراضي Life Unstoppable، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أعلنت من خلاله عن جهازها اللوحي Galaxy Tab A7 ، وساعتها الذكية Galaxy Fit2، إلى جانب شاحن لاسلكي ثلاثي جديد، يحاكي تصميم AirPower، إذ يمكنه لاسلكيا شحن الهاتف وسماعات الأذن والساعة في آنٍ واحد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف سامسونج أي تفاصيل حول الشاحن خلال هذا الحدث، ولكن الموقع الرسمي للشركة في ألمانيا وكوريا تحتوي على قائمة الشاحن اللاسلكي الثلاثي مع بعض مواصفاته.

أقرأ أيضاً|

ويتضمن شاحن سامسونج المعروف باسم Charger Trio،  على 6 من ملفات شحن والتي تمكنه من شحن هواتف الشركة بسرعة تصل إلى 9 واط، وكما سيدعم الأجهزة الأخرى بمعايير شحن Qi بقدرة حتى 5 واط، وسيدعم شحن 7.5 واط لمنتجات آبل، كما يتميز الشاحن اللاسلكي الثلاثي بمؤشر LED لإظهار حالة الشحن.
Samsung’s Wireless Charger Trio appears on Samsung site, reveals more specs

ويبلغ قياس شاحن سامسونج الثلاثي 240 × 86 × 15.5 مللميتر، وكما يمتاز بوزن خفيف يبلغ 320 جراما.، كما يتميز بوزن 320جرام، ويتوفر في لونان هما الأسود والأبيض.
Samsung’s Wireless Charger Trio appears on Samsung site, reveals more specs

وسيدعم الشاحن اللاسلكي الثلاثي إصدارات هواتف سامسونج الرائدة من سلسلة هواتف S، و Note، وFold، و Z، وصولا إلى هاتف Galaxy S6، وإلى جانب هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold2.

ومن المقرر أن يدعم أيضًا سماعات سامسونج Galaxy Buds +، وGalaxy Buds Live، وبالإضافة إلى ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch، وتشير القائمة إلى إمكانية شحن الهواتف الذكية مع حافظة بسماكة 3 مللميتر، إلا أن قائمة المواصفات لم توضح موعد محدد لبدء بيع الشاحن اللاسلكي الثلاثي حتى الآن.
Samsung’s Wireless Charger Trio appears on Samsung site, reveals more specs
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقوة 125 وات .. أوبو Oppo تكشف عن شاحن أسطوري

شاهد.. اختبار أسرع شاحن لاسلكي فى العالم.. والأجهزة التى يعمل عليها

أفضل هاتف قادم من سامسونج .. مقارنة بين هاتفي Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra

تشبه حبة الفول| سامسونج تطلق سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.. صور

كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج Unpacked 2020.. صور

بقدرات شحن خارقة.. أفضل 3 شواحن في 2020

ترشيحاتنا

تحديد الثروة العقارية ووقف التلاعب.. تعرف على مميزات الرقم القومى للوحدات السكنية

لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التكييف

بيغيظ مراته .. أب يتعدى على أطفاله وشقيقته تصور الواقعة وتنشرها على فيسبوك

أسعار الذهب اليوم 20-9-2020

صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

بعد ارتداء داليا إبراهيم الحجاب.. فنانة شهيرة تعلق: كسبتى الآخرة عقبالى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور