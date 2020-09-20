يشحن 3 أجهزة ذكية في وقت واحد.. سامسونج تكشف عن شاحن لاسلكي خارق

عقدت شركة سامسونج حدثها الافتراضي Life Unstoppable، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أعلنت من خلاله عن جهازها اللوحي Galaxy Tab A7 ، وساعتها الذكية Galaxy Fit2، إلى جانب شاحن لاسلكي ثلاثي جديد، يحاكي تصميم AirPower، إذ يمكنه لاسلكيا شحن الهاتف وسماعات الأذن والساعة في آنٍ واحد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف سامسونج أي تفاصيل حول الشاحن خلال هذا الحدث، ولكن الموقع الرسمي للشركة في ألمانيا وكوريا تحتوي على قائمة الشاحن اللاسلكي الثلاثي مع بعض مواصفاته.





أقرأ أيضاً|





ويتضمن شاحن سامسونج المعروف باسم Charger Trio، على 6 من ملفات شحن والتي تمكنه من شحن هواتف الشركة بسرعة تصل إلى 9 واط، وكما سيدعم الأجهزة الأخرى بمعايير شحن Qi بقدرة حتى 5 واط، وسيدعم شحن 7.5 واط لمنتجات آبل، كما يتميز الشاحن اللاسلكي الثلاثي بمؤشر LED لإظهار حالة الشحن.





ويبلغ قياس شاحن سامسونج الثلاثي 240 × 86 × 15.5 مللميتر، وكما يمتاز بوزن خفيف يبلغ 320 جراما.، كما يتميز بوزن 320جرام، ويتوفر في لونان هما الأسود والأبيض.





وسيدعم الشاحن اللاسلكي الثلاثي إصدارات هواتف سامسونج الرائدة من سلسلة هواتف S، و Note، وFold، و Z، وصولا إلى هاتف Galaxy S6، وإلى جانب هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold2.





ومن المقرر أن يدعم أيضًا سماعات سامسونج Galaxy Buds +، وGalaxy Buds Live، وبالإضافة إلى ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch، وتشير القائمة إلى إمكانية شحن الهواتف الذكية مع حافظة بسماكة 3 مللميتر، إلا أن قائمة المواصفات لم توضح موعد محدد لبدء بيع الشاحن اللاسلكي الثلاثي حتى الآن.