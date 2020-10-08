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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M31 Prime قبل طرحه رسميا.. صور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M31 Prime قبل طرحه رسميًا
قسم التكنولوجيا
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن هاتفها الذكي Galaxy M31 في فبراير الماضي، ثم أطلقت النسخة المطورة منه Galaxy M31s في يوليو المنصرم، بينما تخطط حاليًا لطرح النسخة الأقوي Galaxy M31 Prime، والتى سيتم الكشف عنها رسميًا قريبًا.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يحمل Galaxy M31 Prime شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، مع معالج من نوع Exynos 9611 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها ٦ جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية سعة ٦٤ و١٢٨ جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى ٥١٢ جيجابايت. 

يحمل Galaxy M31 Prime بطارية كبيرة سعة ٦٠٠٠ مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط من خلال منفذ شحن USB-C، و قارئ بصمة الإصبع المثبت في الخلف، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣,٥ ميلليمتر.

ولعشاق التصوير جاء Galaxy M31 Prime بكاميرا أساسية رباعية بدقة ٦٤ و٨ و ٥ و  ٥ ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجابكسل.

ومن ناحية السعر لم يكشف الصانع الكوري عن أى تفاصيل حتي الآن، إلا أن الخبراء يتوقعون نفس السعر للإصدار القديم بفارق بسيط.
تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M31 Prime قبل طرحه رسميا.. صور
تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M31 Prime قبل طرحه رسميا.. صور
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