تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M31 Prime قبل طرحه رسميا.. صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن هاتفها الذكي Galaxy M31 في فبراير الماضي، ثم أطلقت النسخة المطورة منه Galaxy M31s في يوليو المنصرم، بينما تخطط حاليًا لطرح النسخة الأقوي Galaxy M31 Prime، والتى سيتم الكشف عنها رسميًا قريبًا.





AMOLED، مع معالج من نوع Exynos 9611 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها ٦ جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية سعة ٦٤ و١٢٨ جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى ٥١٢ جيجابايت. وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يحمل Galaxy M31 Prime شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع





يحمل M31 Prime بطارية كبيرة سعة ٦٠٠٠ مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط من خلال منفذ شحن USB-C، و قارئ بصمة الإصبع المثبت في الخلف، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣,٥ ميلليمتر. Galaxy M31 Prime





ولعشاق التصوير جاء Galaxy M31 Prime بكاميرا أساسية رباعية بدقة ٦٤ و٨ و ٥ و ٥ ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجابكسل.





ومن ناحية السعر لم يكشف الصانع الكوري عن أى تفاصيل حتي الآن، إلا أن الخبراء يتوقعون نفس السعر للإصدار القديم بفارق بسيط.