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تكنولوجيا

5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra وبنفس السعر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
5 هواتف ذكية تتفوق
5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra
ندى على
يعتبر هاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra من أفضل هواتف أندرويد الرائدة أو  هواتف الفلاج شيب حيث يتميز بإمكانات كبيرة والمعالج وغيرها ، وللغاية بدءا من الشاشة او الكاميرا 

ورغم السمعة التى تحظى بها هواتف سامسونج فى دقة الكاميرا وامكانتها إلا انها حصلت مؤخرا على المركز العاشر لأفضل الكاميرات فى هواتف أندرويد، من قبل مؤشر DxOMark أكبر موقع لتقييم وتصنيف كاميرات الهواتف الذكية فى العالم، وذكر موقع Android Authority أفضل 5 هواتف تنافس بل وتتفوق على هاتف Galaxy Note20 Ultra كما تتميز بأنها تأتى بنفس فئة السعر أو سعر مقارب، حيث يبلغ جميعها حوالى 15 ألف جنيه أو تتخطى هذا الحاجز بقليل. 


1- هاتف OnePlus 8 Pro 

يأتى بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، كما يمتلك  أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز ، ويحتوي على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 وبفتحة عدسة f/1.75  ، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، أما  الكاميرا الثالثة 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.2  ، وتأتى كاميرا السيلفى ب 16 ميجابكسل و بفتحة عدسة f/2.45 ، 
مع معالج Snapdragon 865 5G و بطارية 4510 مللى أمبير، ويتميز بخاصية تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط. 


2- هاتف  Oppo Find X2 Pro 

يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث شاشة  120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية  بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ومعالج Snapdragon 865 ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، وبطارية سعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط. 

3- هاتف Xiaomi Mi 10T Pro 

يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث للشاشة 144 هرتز ، وهو أسرع معدل للشاشة يأتى في أى هاتف على الإطلاق، حيث أن أسرع موجود هو 120 هرتز،   ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبث في جانب الهاتف، وكاميرات خلفية دقة 108 ميجابكسل و 13 و 13 و 5 ميجا بيكسل،  ومعالج من نوع معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865 وببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة  30 واط . 

4- هاتف  Xiaomi Mi 10 Ultra 

يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة  +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. 
يحتوى الهاتف على  3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع  telephoto بدقة 12 ميجابيكسل. بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وببطارية سعة  4.500 مللى أمبير،

5- هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

يأتى Mi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED، مع نوتش قطرة الماء الذى يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية  خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، كما تم تزويده بمعالج Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 8 و 12 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، مع بطارية كبيرة 5260 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 30 واط . 

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