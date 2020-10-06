رغم إمكاناته الخارقة.. هاتف Galaxy Note20 Ultra يحصل على المركز العاشر فى الكاميرا

فى تصنيف مخيب للآمال حصل هاتف Galaxy Note20 Ultra أفضل هواتف شركة سامسونج للعام الحالى فى الهواتف الرائدة وأغلى الهواتف فى مجموعتها الجديدة ، Galaxy Note20 على المركز العاشر فى الكاميرا ضمن أفضل كاميرات لهواتف الأندرويد. الجديدة





وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy Note20 Ultra قد تم تصنيفه فى المركز العاشر لأفضل الكاميرات فى هواتف أندرويد، من قبل مؤشر DxOMark أكبر موقع لتقييم وتصنيف كاميرات الهواتف الذكية فى العالم.









وتصدر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra من شركة شاومى على المركز الأول، فيما جاء هاتف Huawei P40 Pro فى المركز الثانى، أما هاتف +vivo X50 Pro من شركة فيفو فقد حصل على المركز الثالث.





ولم يستطع هاتف Galaxy Note20 Ultra المنافسة حتى على المركز الرابع أو الخامس رغم الكاميرا التى تحدثت عنها سامسونج أنها من أفضل كاميرات هاتف الاندرويد وأنها حتى قادرة على منافسة هواتف آيفون.





ويمتلك هاتف Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.



