AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رغم إمكاناته الخارقة.. هاتف Galaxy Note20 Ultra يحصل على المركز العاشر فى الكاميرا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
هاتف Galaxy Note20
هاتف Galaxy Note20 Ultra يحصل على المركز العاشر فى الكاميرا
ندى على
فى تصنيف مخيب للآمال حصل هاتف Galaxy Note20 Ultra أفضل هواتف شركة سامسونج للعام الحالى فى الهواتف الرائدة وأغلى الهواتف فى مجموعتها الجديدة، Galaxy Note20 على المركز العاشر فى الكاميرا ضمن أفضل كاميرات لهواتف الأندرويد. 

وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy Note20 Ultra قد تم تصنيفه فى المركز العاشر لأفضل الكاميرات فى هواتف أندرويد، من قبل مؤشر DxOMark أكبر موقع لتقييم وتصنيف كاميرات الهواتف الذكية فى العالم. 


وتصدر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra  من شركة شاومى على المركز الأول، فيما جاء هاتف Huawei P40 Pro  فى المركز الثانى، أما هاتف +vivo X50 Pro  من شركة فيفو فقد حصل على المركز الثالث. 

ولم يستطع هاتف Galaxy Note20 Ultra المنافسة حتى على المركز الرابع أو الخامس رغم الكاميرا التى تحدثت عنها سامسونج أنها من أفضل كاميرات هاتف الاندرويد وأنها حتى قادرة على منافسة هواتف آيفون. 


ويمتلك هاتف Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري،  و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.

تحتوي الكاميرا الخلفية في هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra على مستشعر ضخم بقوة 108 ميجابكسل، مع ذلك لا تلتقط كاميرا S20 Ultra صورا بدقة 108 ميجابكسل، لكن بشكل افتراضي يقوم الهاتف بضغط 108 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل لمعظم اللقطات المضاءة جيدا، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفس السعر ولكن.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي Xiaomi Mi 10 و POCO F2 Pro .. صور

أفضل هواتف فلاج شيب من شاومى.. مقارنة بين هاتفى Mi 10 Pro و Mi 10 Ultra

شاهد.. بعد اختياره الأفضل في الكاميرا.. أفضل صور تم التقاطها بهاتف Mi 10 Ultra

أفضل وأرخص هواتف فلاج شيب في 2020.. مقارنة بين هاتفى Galaxy Note20 و iPhone 11

أفضل هواتف في الكاميرا من شاومى في 2020

بعد إطلاقه في مصر.. 5 مميزات في هاتف Oppo Find X2 Pro الخارق

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

محمد رمضان ينشر صورا برفقة ابنته كنز.. شاهد

بعد تقديم شخصية الشعراوي .. هل يجسد حسن يوسف شخصية البابا شنودة؟.. فيديو

بعد قرر الإيقاف.. تعرف على بديل مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور

تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة