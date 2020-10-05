سامسونج تكتب النهاية لسلسلة هواتفها Note مع إصدار Galaxy S21 بقلم S Pen

كشف تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستقوم بإصدار هواتفها للعام القادم 2021 ، Galaxy S21 مع القلم الذكى S Pen ، الذى يصدربالأساس مع سلسلة هواتفها Note على أن تكون سلسلة Galaxy Note 21 هى الأخيرة من نوعها مع الشركة.





وبحسب تقرير من موقع Notebookcheck التقنى فإن سامسونج ستقوم بإصدار هواتف Galaxy S21 في بداية العام القادم مع قلم S Pen والذى سيصدر مع هذه السلسلة لأول مرة، ثم ستصدر القلم مرة أخرى في نهاية العام القادم مع سلسلة Galaxy Note 21 على أن تكون الأخيرة.









وفقا للتقرير فإن الشركة ستركز بشكل اساسى في الفترة القادمة على إصدار هواتف قابلة للطى وتقوم بتوفير القلم الذكى S Pen مع هذه الهواتف.





وستصدر سلسلة هواتف Galaxy S21 القادمة العام المقبل من سامسونج، ستعمل بمعالج من نوع Exynos 1000، والذي سيكون أسرع من شرائح Snapdragon 875 .





ومن المتوقع أن تحتوى هواتف السلسلة على بطاريات عملاقة حيث أن هاتف Galaxy S21 والذى يحمل كود SM-G991 سيأتى ببطارية سعة 3880 مللى أمبير، كما أن هاتف Galaxy S21+ والذى يأتى بكود SM-G996 سيتفوق على منافسه ببطارية 4660 مللى أمبير.



