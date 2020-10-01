سامسونج تحتل الأسواق العالمية بـ هاتف مميز ورخيص الثمن.. تعرف على السعر والمواصفات

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، هاتف Galaxy M11، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، في شهر مارس الماضي، والذى يقدم أداء جيدا بمواصفات مميزة مقابل سعر أقل من 3.000 جنيه مصريا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy M11، في نهاية شهر مارس الماضي، أطلقته في الهند إلى جانب جهاز Galaxy M01 ، في شهر يونيو المنصرم، واليوم تطلق عملاقة تصنيع هواتف أندرويد Galaxy M11 في هولندا.









ويأتى هاتف Galaxy M11 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض HD+، وبدقة 1560×720 بكسل، مع نوتش فى هيئة ثقب أعلي يسار الشاشة للكاميرا الأمامية ومكالمات الفيديو.





ولعشاق التصوير جاء Galaxy M11، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.





ويعمل Galaxy M11 بواسطة معالج ثماني النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 450، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها ببطاقة الذاكرة الخارجية.





ويحتوي Galaxy M11 بطارية ضخمة سعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط/ من خلال منفذ USB-C، وكما يعمل الهاتف بواجهة سامسونج One UI 2.0، المرتكزة على نظام أندرويد 10 ، بالإضافة لقارئ لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الخلفية.





ويتوفر هاتف Galaxy M11 ، في هولندا بثلاثة ألوان هي الأسود، والأرجواني، والأزرق السماوي، مقابل سعر 159 يورو (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).