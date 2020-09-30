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تكنولوجيا

أرخص هاتف يدعم تقنية الـ 5G.. فيفو تعلن رسميا عن vivo X50e.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:00 م
هاتف vivo X50e
هاتف vivo X50e
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة فيفو vivo، هاتفا ذكيا جديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة، يطلق عليه اسم vivo X50e 5G، ويعد X50e أرخص هاتف يدعم تقنية الجيل الخامس 5G في تشكيلة X50.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف فيفو الجديد vivo X50e 5G، بشاشة كاملة من نوع AMOLED ، بقياس 6.44 بوصة، مع قارئ لبصمات الأصبع أسفلها، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء يحتوي على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل بفتحة f / 2.0.




ولعشاق التصوير، يقدم هاتف X50e 5G، كاميرا خلفية رباعية في إعداد ماسى الشكل، الرائيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.


vivo announces X50e 5G with 48MP main camera, Snapdragon 765G, and 8GB of RAM

ويعمل هاتف vivo X50e، بمعالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت،  و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.


ويحتوي هاتف vivo X50e، ببطارية بقوة 4350 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، إلى جانب مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر كما يدعم الهاتف تقنية NFC.


وسيتم طرح هاتف vivo X50e، للبيع بسعر 480 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 7,567 جنيها مصريا)، في تايوان بدءا من 1 أكتوبر المقبل.

vivo announces X50e 5G with 48MP main camera, Snapdragon 765G, and 8GB of RAM
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