5 خطوات لحماية هاتفك من فيروس كورونا.. تعرف عليها

وسط مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، يشعر الجميع بالقلق حيث تفشي الفيروس التاجي بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة الماضية.





وخلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورنا المستجد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للفيروس أنه يعيش لمدة ثلاث أيام على الأسطح الصلبة ومنها الهواتف الذكية









ووفقا لبعض الدراسات، تعد شاشات الهواتف الذكية أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وتتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا، التى تسبب العديد من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا.





ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ومن بينهم آبل بتحديث إرشاداتها حول كيفية الحفاظ على جهاز آيفون والأجهزة الإلكترونية الأخرى نظيفة وخالية من الجراثيم المسببة للفيروسات.





وأوصت شركة آبل : "باستخدام الكحول بنسبة 70% أو مناديل التطهير، لتنظيف جهاز آيفون بعد إيقاف تشغيله أولا، ومسح الأسطح الصلبة وغير المسامية للهاتف بلطف، مثل الشاشة والغلاف الخارجي للجهاز".





ونبهت شركة آبل مستخدميها على عدم استخدام مواد التبييض أو إغراق الهاتف في مواد التنظيف والسماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز، حيث تعد أسهل طريقة للحفاظ على نظافة هاتفك والقضاء على الجراثيم هو استخدام المطهرات التي تحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل.





ولحماية هاتفك من التصاق عدوي فيروس كورونا اوية جراثيم أخرى به اتبع الخطوات التالية للوقاية من حدوث ذلك:





1. اغسل يديك بالصابون والماء جيد قبل تنظيف الأجهزة الذكية، وبعدها ولانتس استخدام الكحول.





2. لا تلمس جهاز أو هاتف شخص أخر، كما تجنب إعطاء هاتفك للآخرين فربما يكون أحدهما مصاب وهو لا يعلم.





3. لاتنس قبل استخدامك لجهاز كمبيوتر في العمل، نظف الجهاز وخاصة الكيبورد والماوس بكمية كافية من معقم اليدين والمناديل، فربما كانت تحمل العدوي وتنتقل من يديك إلى هاتفك.





4. نظف هاتفك المحمول بشكل يومي، ولا تنس اغسل جراب الموبايل بالماء والصابون واجعلها تجف جيدا قبل وضعها مرة اخرى على الهاتف.





5. لا تضع هاتفك الذكي على اسطح أخرى قبل تنظيفها جيدا بالمطهرات والمناديل بالمبللة، ولا تضع مع منديلك.