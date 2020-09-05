لأول مرة.. 3 هواتف ذكية تصدر في 2020 بميزات غريبة.. صور

تعمل شركات التقنية الكبرى على جعل هواتفها الذكية مميزة قدر الإمكان، حتى تحتل مساحة أكبر في الأسواق لمنافسة الهواتف الذكية التقليدية التي تتشابه في بعض ميزاتها مع الأجهزة الأخرى التي تنطلق في نفس الفترة الزمنية، وبالرغم من أنها تحصل على نفس التصميم الرئيسي لجميع الهواتف والتي تأتي في تصميم مستطيل الشكل، إلا أنها تضم ميزة مختلفة تجعلها متميزة عن غيرها في نفس المجال.





الهواتف الذكية تستغل بعض الشركات ميزات الشركات الأخرى لتطوير ميزة جديدة مختلفة أكثر تطوارا ومن بينها وكانت الهواتف أكثر تنوعا وإبداعا بمختلف الأشكال منذ إطلاقها، ومع التطور الهائل في قطاعتستغل بعض الشركات ميزات الشركات الأخرى لتطوير ميزة جديدة مختلفة أكثر تطوارا ومن بينها الشركة الصينية التي طورت آلية منبثقة للكاميرا الأمامية بدلا من وجودها في قطع بالشاشة، لتقوم شركة منافسة بتحسين ميزة سابقتها وجعل الكاميرا تنبثق من جانب الهاتف الذكي.









وفيما يلي نستعرض إليك أبرز ميزات الهواتف الذكية التي أطلقت في عام 2020، والتي تقوم بنفس المهام الأساسية إلى جانب ميزة حديثة:





1. هاتف Umidigi A7S:





يأتي هذا الهاتف الذكي مزود بميزان حرارة مدمج، وهو يحتوي على مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس، ويسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة شخص ما دون ملامسة جسدية، أي أنه يمكنه المساعدة في الكشف عن مصابي كورونا دون الإصابة بالعدوى.









وبالإضافة إلى زر اختصار على جانب الهاتف يمكن تخصيصه لتشغيل تطبيق مقياس الحرارة، أو يمكن استخدامه للضغط والتحدث، يأتي هاتف Umidigi A7S، ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة، ويعمل بنظام التشغيل Android 10 Go، مع معالج رباعي النوى من نوع MediaTek MT6737، وذاكرة وصول عشوائي رم بسع 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Umidigi A7S، لى بطارية بسعة 4,150 مللي أمبير في الساعة، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 و8 و2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وشاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصة، وبدقة +720p، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الرمادي، والأزرق، والأخضر، مقابل سعر 70 دولار أمريكي.





2. هاتف Gionee K3 Pro:





تأتي الهواتف الذكية مؤخرا بتصميمات مختلفة لموقع مستشعر بصمة الأصبع، ولكن هاتف Gionee K3 Pro، يأتي بميزة جديدة لأول مرة تتعلق بموقع قارئ البصمة، حيث يمتاز الهاتف المملوك لشركة بموقع غير متوقع لمستشعر بصمة الأصبع والذي يأتي لأول مرة على شكل عدسة ضمن إعدادات الكاميرا الخلفية.









ويعمل هاتف Gionee K3 Pro، بنظام التشغيل Android 9 Pie، مع معالج ميدياتيك من نوع Helio P60، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة من نوع IPS LCD وبقياس 6.53 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل، تضم كاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف Gionee K3 Pro، على إعداد كاميرا مربع الشكل، يضم أربع كاميرات خلفية، بعدد عدسات 3 فقط، الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، أما دقة الكاميرتين الثانية والثالثة فهي غير معروفة، أما الدائرة الرابعة فهي تحتوي مستشعر بصمة الأصبع، مع بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، بسعر يعادل 101 دولار أميريكي ( أي ما يعادل 1601 جنيها مصريا).





3. هاتف Gionee M30:





يضم هاتف Gionee M30، ميزة تأتي لأول مرة في هاتف ذكي، وهي بطارية سعتها هائلة، تبلغ 10 الآلاف مللي أمبير في الساعة، حيث تدعم البطارية ذات السعة الهائلة الشحن السريع بقدرة 25 واط، والتي يمكن استخدامها لشحن الأجهزة الأخرى عن طريق كبل USB.





وبالرغم من المواصفات التي يتميز بها هاتف Gionee M30، فإن سعر الجهاز يبلغ 202 دولار أمريكي (أى ما يعادل 3211 جنيها مصريا)، حيث يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD وبقياس 6 بوصة، وبدقة +HD، مع ملمس يشبه الجلد للغطاء الخلفي للجهاز، مع كاميرا خلفية أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.





ويعمل هاتف Gionee M30، بمعالج من نوع Helio P60، من ميدياتيك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.