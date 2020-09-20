أفضل 4 هواتف ذكية في 2020 بأقل من 200 دولار.. صور

تعمل معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبري، على طرح هواتفها الرائدة بأسعار باهظة تبدأ من 600 دولار فأعلى لتحقيق الأرباح بشكل سريع وتعويض تكلفة إنتاجها، ولكن إلى جانب ذلك تُطلق بعض الإصدارات ضمن فئة المتوسطة والتي تبدأ بسعر 200 دولار أو أرخص لتستهدف بها نوعية المستخدمين التي لا تهتم بالإمكانيات الكبيرة للهاتف.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmnigeria"، يأتي العديد الهواتف الذكية التي صدرت في عام 2020 حتى الآن، بتصامميم مميزة عن الإصدارات التي ظهرت في عام 2019، وكلها تبدأ بسعر 200 دولار أو أقل، والت تأتي ضمن هذه الفئة السعرية بإمكانيات متقدمة وميزات رائعة، مثل: المعالجات السريعة، والكاميرات المذهلة، والشاشات الكبيرة وغير ذلك الكثير.









وفيما يلي نستعرض إليك 4 من أبرز الهواتف الذكية بسعر أقل من 200 دولار:





1. هاتف Galaxy A01:





يعد هاتف Galaxy A01، هو الأرخص سعرا في سلسلة سامسونج جلاكسي A الحالية، والذي يمتاز بمعالج من نوع Mediatek MT6739WW، وذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بسعة 1 جيجابايت، والإصدار الأصغر من نظام التشغيل أندرويد 10، مع واجهة المستخدم One UI Core التابعة لسامسونج.





ويتميز هاتف Galaxy A01 Core، بكاميرا خلفية واحدة مع ضوء LED Flash. وسيتوفر الجهاز بلونين هما الأزرق والأحمر مع دعم شريحتي اتصال، ويتوفر بسعر أقل من 200 دولار.









2. هاتف Moto E6:





يعمل هاتف Moto E6 بمعالج من نوع Snapdragon 430، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، مع شاشة قياس 5.5 بوصة بدقة 1440× 720، مع كامير أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مع سعتي ذاكرة داخلية 16 و 32 جيجابايت، ويحتوي هاتف Moto E6، على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللي أمبير مقابل سعر 153 دولار أمريكي.









3. هاتف Galaxy A11:





يأتي هاتف Galaxy A11 ، ضمن فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يأتي مزودا بشاشة بقياس 6.4 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل، وتحتوي الكاميرا الأمامية في الجزء العلوي الأيسر، والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، إلى جانب يوجد3 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتصوير فائق السرعة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق.





ويعمل هاتف Galaxy A11 بمعالج ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط، بسعر 138 دولار.









4. هاتف Moto G Fast:





يأتي هاتف Moto G Fast، مقابل سعر 200 دولار، مع معالج من نوع سنابدراجون 665، وذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 4.000 مللي أمبير، مع الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C.





وإلى جانب شاشة من نوع IPS بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل، مع نسبة أبعاد 19:9. وعلى ظهره، هناك 3 كاميرات بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.