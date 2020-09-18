دريم 2000 ستورز تكشف عن أقوى الهواتف الذكية بأفضل أسعار فى السوق المصري

استطاعت شركة دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores منذ انطلاقها فى السوق المصرية عام 2002 تحقيق الكثير من النجاحات فى عالم الهواتف الذكية، وهو الأمر الذى تضاعف على مدار قرابة الـ 20 عامًا، بسبب تبنيها لمبدأ "أقل سعر وأفضل جودة".









ومنذ اللحظة الأولى حددت دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores خطتها للتوسع، والتى ترجمتها بعد 18 عامًا من المنافسة فى السوق المصرية للهواتف الذكية، بتوفير أكثر من 35 فرعا على مستوى القاهرة الكبرى .









وكان لهذه الخطة الناجحة مردود كبير بين المستهلكين داخل السوق المصرية، لتستطيع دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores تكوين شبكة عملاء بالملايين خلال تلك الفترة التي اقتحمت فيها هذا المجال ، ولا تزال تخطط للمنافسة والتوسعات.





كما تعتمد سياسة دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores على توفير كل المنتجات من مختلف الشركات العالمية لتحقيق عنصر الاكتفاء لدى شرائح عملائها المختلفة، وتتيح هاتفا لكل شخص حسب احتياجاته.





ومن بين أكثر الميزات التى تشتهر بها دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores ، العروض المستمرة بشكل شبه يومي لإرضاء العملاء، وفى نفس الوقت لحصولهم على أفضل تجربة استخدام كاملة للهاتف الذكي بكل ملحقاته، مثل الساعات الذكية و السماعات السلكية و اللاسلكية عالية الجودة، بشرط ان تكون من علامات تجارية أصلية ذات ضمان حقيقي وشامل.





ولا تقتصر خدمات دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores عند هذا الحد، فتوفر أيضًا خدمة الصيانة الفورية داخل معظم فروعها التي تغطي غالبية المناطق، لتحقيق مبدأ الانتشار والعناية بالعميل لأقصي حد، والمتمثلة فى توفير ضمان فعال على خدمة الصيانة.





ولاكتمال منظومة دريم 2000 ستورز - Dream 2000 stores لخدمة العميل، تقدم أيضًا 7 أنظمة سداد وتقسيط متنوعة، تناسب جميع فئات المستهلك المصري فى عالم الهواتف الذكية.



