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تكنولوجيا

بأسعار رخيصة وإمكانات قوية .. مقارنة بين هاتفي Poco X3 وRedmi 9 Prime

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مقارنة بين هاتفى
مقارنة بين هاتفى Poco X3 و Redmi 9 Prime
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ندى على
تعمل الكثير من شركات الهواتف الذكية على إنتاج نماذج للهواتف منخفضة السعر، والتى تجمع بين الإمكانات الجيدة وأساسيات مميزات الهواتف الموجودة في السوق من الكاميرا الجيدة والبطارية ذات القدرو العالية، ويعتبر أفضل مثال على هذه الهواتف  Poco X3  الذى يأتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير و 4 كاميرات خلفية، ويأتى أيضا هاتف Redmi 9 Prime بنفس قدرة البطارية ونفس عدد الكاميرات. 

وتتشابه إمكانات الهاتفين في معظم الخصائص إلا أن سعر الهاتفين مختلف فسعر هاتف Poco X3 أغلى من سعر Redmi 9 Prime بمقدار الضعف رغم أنهما من نفس الفئة السعرية وهى فئة الهواتف منخفضة السعر، حيث يرجع الاختلاف في نوع معالج هاتف Poco X3 الذى يقدم أداءا قويا للهاتف ، وفيما يلى مقارنة شاملة بين الهاتفين. 


هاتف Poco X3 
Xiaomi's Poco X3 NFC has a big battery and a 120Hz screen for $235 - CNET
الشاشة والكاميرا 

POCO X3 NFC could be the best affordable gaming smartphone in Malaysia | SoyaCincau.com
يأتى الهاتف  بشاشة قياس 6.67 بوصة وبجودة من نوع LCD وبجودة +FHD وبنقاء 2400 by 1080  بيكسل، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، أما الكاميرات فهى  4 كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية من تصنيع شركة سونى من نوع بدقة 64 ميجا بيكسل، والثانية بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرتين للعمق وأخرى مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل. 

المعالج والبطارية 
Xiaomi Poco X3 NFC - Full Specification, price, review, compare 
وإلى جانب معالج هاتف Poco X3 الذى يأتى من نوع Snapdragon 732G، يحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونسختين مساحة داخلية سعة 64 و128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10، كما يتميز ببطارية 5160 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن 50% من الهاتف، كما يأتى الهاتف مع تقنية NFC . 

السعر 
 ويتوفر هاتفPoco X3  بسعر يبدأ من 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4260 جنيها مصريا.

هاتف Redmi 9 Prime 
ريدمي تعلن عن هاتف Redmi 9 Prime الجديد
الشاشة والكاميرا 

شاومي ريدمي تسعة برايم Xiaomi Redmi 9 Prime | الموبايل العراقي
 ويأتى   Redmi 9 Prime يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية  Gorilla Glass 3، أما الكاميرات فهى أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بعدسة مكبرة 5 ميجا بيكسل، أما الرابعة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل . 

المعالج والبطارية 

Xiaomi Redmi 9 Prime Review: Our Top Budget Pick In Sub-10K Price-Point - Gizbot Reviews
ويتميز معالج هاتف Redmi 9 Prime من نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512  جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، أما البطارية Redmi 9 Prime فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 18 واط ، كما يأتى بألوان الأزرق والأسود و الأخضر. 
 
السعر 
ويبلغ هاتف Redmi 9 Prime سعر 160 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 2560 جنيها مصريا. 

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