بأسعار رخيصة وإمكانات قوية .. مقارنة بين هاتفي Poco X3 وRedmi 9 Prime

تعمل الكثير من شركات الهواتف الذكية على إنتاج نماذج للهواتف منخفضة السعر، والتى تجمع بين الإمكانات الجيدة وأساسيات مميزات الهواتف الموجودة في السوق من الكاميرا الجيدة والبطارية ذات القدرو العالية، ويعتبر أفضل مثال على هذه الهواتف Poco X3 الذى يأتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير و 4 كاميرات خلفية، ويأتى أيضا هاتف Redmi 9 Prime بنفس قدرة البطارية ونفس عدد الكاميرات.





وتتشابه إمكانات الهاتفين في معظم الخصائص إلا أن سعر الهاتفين مختلف فسعر هاتف Poco X3 أغلى من سعر Redmi 9 Prime بمقدار الضعف رغم أنهما من نفس الفئة السعرية وهى فئة الهواتف منخفضة السعر، حيث يرجع الاختلاف في نوع معالج هاتف Poco X3 الذى يقدم أداءا قويا للهاتف ، وفيما يلى مقارنة شاملة بين الهاتفين.





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هاتف Poco X3

الشاشة والكاميرا





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.67 بوصة وبجودة من نوع LCD وبجودة +FHD وبنقاء 2400 by 1080 بيكسل، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، أما الكاميرات فهى 4 كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية من تصنيع شركة سونى من نوع بدقة 64 ميجا بيكسل، والثانية بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرتين للعمق وأخرى مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل.





المعالج والبطارية

وإلى جانب معالج هاتف Poco X3 الذى يأتى من نوع Snapdragon 732G، يحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونسختين مساحة داخلية سعة 64 و128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10، كما يتميز ببطارية 5160 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن 50% من الهاتف، كما يأتى الهاتف مع تقنية NFC .





السعر

ويتوفر هاتفPoco X3 بسعر يبدأ من 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4260 جنيها مصريا.





هاتف Redmi 9 Prime

الشاشة والكاميرا





ويأتى Redmi 9 Prime يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية Gorilla Glass 3، أما الكاميرات فهى أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا بعدسة بزاوية واسعة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بعدسة مكبرة 5 ميجا بيكسل، أما الرابعة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل .





المعالج والبطارية





ويتميز معالج هاتف Redmi 9 Prime من نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، أما البطارية Redmi 9 Prime فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 18 واط ، كما يأتى بألوان الأزرق والأسود و الأخضر.

السعر

ويبلغ هاتف Redmi 9 Prime سعر 160 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 2560 جنيها مصريا.



