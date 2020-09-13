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تكنولوجيا

لمستخدمى آيفون.. محركات بحث آمنة وأفضل من Safari

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
أفضل محركات بحث آمنة
أفضل محركات بحث آمنة أفضل من Safari
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ندى على
يختلف استخدام محركات البحث على حسب الأجهزة أو الهواتف التى يتم استخدامها ومعظم مستخدمى هواتف آيفون وأنظمة  iOS يستخدمون محرك البحث أو متصفح سفارى، ومعظم أصحاب هواتف أندرويد يستخدمون محرك جوجل كروم

وبحسب موقع  best mac cleaner التقنى فإن هناك محركات بحث أو متصفحات لمستخدمى هواتف آيفون وأنظمة iOS أفضل وأكثر أمانا  من متصفح سفارى الذى يعتمد عليه معظم مستخدمى منتجات شركة آبل. 


1- محرك Firefox

محرك البحث  Firefox هو ثانى أشهر محرك عالميا بعد Google Chrome، ويعتبر أفضل محرك بحث للباحثين عن الخصوصية حيث أثبت منذ عام 2014 أنه يعطى أهمية كبيرة لخصوصية المستخدمين.

2- محرك Brave 

ويعتبر محرك البحث Brave من أفضل محركات البحث بشكل عام لتوفية حماية كبيرة للمستخدمين، بالإضافة إلى الأداء العالى الذى يقدمه والسرعة في عرض البيانات، كما انه يتيح حظر المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعى.  

3- محرك Maxthon 

ويحتوى المحرك على مانع للإعلانات حيث يحظر جميع عمليات الدخول التلقائى للإعلانات الموجودة على المواقع، كما أنه يوفر نسخة احتياطية على  cloud  يتم دعمها بشكل أكبر بواسطة التشفير المتقدم الذي يساعدك على عدم فقد بياناتك أبدًا. و يدعم التزامن السلس بين أنواع مختلفة من أنظمة التشغيل ، مما يجعل من السهل مشاركة الملفات. 

4- محرك Vivaldi  

ويوفر محرك البحث  Vivaldi أفضل خيار لمستخدمى شبكة الإنترنت الذين يقومون بالبحث على شئ متشعب ويحتاجون إلى فتح نوافذ عديدة ويقوم المحرك بتنظيم عملية فتح النوافذ الكثيرة حتى لا يتوه المستخدم بين كل النوافذ المفتوحة.   
 
 5- محرك البحث  SeaMonkey 
 
ومحرك البحث SeaMonkey لا يعتبر من المحركات المشهورة مثل Google Chrome وFirefox ويتميز باحتوائه على خاصيات مثل الإيميل و أدوات لتحرير HTML و الشات و أدوات لتطوير الويب.

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