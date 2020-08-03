AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فى أكبر تحديث لكروم.. جوجل تطلق عددا من الميزات المهمة.. تعرف عليها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:00 ص
جوجل تطلق عددا من
جوجل تطلق عددا من الميزات المهمة
Advertisements
ندى على
قامت شركة جوجل Google بإجراء عدة تحديثات نوعية لمتصفحها جوجل كروم Chrome هى الأكبر منذ فترة ، تشمل عدد من المميزات منها تحسينات للأداء والأمان للهواتف الذكية وكذلك لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب. 

وبحسب مجلة فوربس فإن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة الصور عن طريق رمز QR ، الأمر الذى سيوفر الوقت، كما سيساعد على مشاركة الصور من قبل مستخدمى أندرويد وآيفون. 


ويشمل التحديث توفير خصوصية أكبر للمستخدمين، عن طريق استخدام أداة Chrome Password Checkup التى ستقوم باكتشاف اختراقات البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، وكذلك الأنشطة الغير طبيعية للتطبيقات التى تخترق البيانات. 

ومن أهم الميزات التى أطلقها التحديث ميزة القراءة لاحقا أو Read Later ، وذلك على أنظمة تشغيل Windows و Mac و Linux و Chrome ، والتى تتيح للمستخدمين حفظ صفحات الويب للقراءة الجيدة لاحقًا، حيث يمكن ايجادها بسهولة بعد ذلك. 

وتمتلك شركة جوجل هيمنة على مجال محركات البحث في العالم، إذ تمتلك جوجل 90 % من سوق البحث العالمي، متفوقة على معظم المحركات العالمية الأخرى مثل متصفح إيدج من مايكروسوفت وسفارى من آبل وغيرها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسمياً.. مايكروسوفت تطلق تحديثًا جديدًا لـ ويندوز 10

مايكروسوفت وجوجل تتعاونان لتحسين التدقيق الإملائي لمتصفحي كروم وإيدج

بعد اختراق الملايين.. جوجل تزيل تحديثات Google Chrome الأخيرة

متصفح إيدج يخزن بيانات المستخدمين سرًا

جوجل تصدر تحديثا جديدا لـ كروم لإطالة عمر بطاريات الهواتف والكمبيوتر

بخطوات بسيطة .. كيف تقوم بالتصفح والبحث بشكل خفى على جوجل كروم؟

ترشيحاتنا

تعرف على أسوأ الأزرار والمفاتيح في السيارات

لأسباب غريبة.. صاحب متجر يمنع الزبائن من ارتداء الكمامة

أخبار الرياضة.. ظهور بنشرقي وأوناجم بصحبة فتيات فى ملهى ليلى.. وحسن شاكوش يثير مشكلة فى الأهلي

تعليق ناري من زاهي حواس على بيع الأثار المصرية في الخارج

أمطار غزيرة وفيضانات محتملة على فلوريدا الأمريكية.. فيديو

حادث مرعب.. وفاة سيدة محترقة بكريم مرطب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود