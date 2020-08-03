فى أكبر تحديث لكروم.. جوجل تطلق عددا من الميزات المهمة.. تعرف عليها

قامت شركة جوجل Google بإجراء عدة تحديثات نوعية لمتصفحها جوجل كروم Chrome هى الأكبر منذ فترة ، تشمل عدد من المميزات منها تحسينات للأداء والأمان للهواتف الذكية وكذلك لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





وبحسب مجلة فوربس فإن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة الصور عن طريق رمز QR ، الأمر الذى سيوفر الوقت، كما سيساعد على مشاركة الصور من قبل مستخدمى أندرويد وآيفون.









ويشمل التحديث توفير خصوصية أكبر للمستخدمين، عن طريق استخدام أداة Chrome Password Checkup التى ستقوم باكتشاف اختراقات البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، وكذلك الأنشطة الغير طبيعية للتطبيقات التى تخترق البيانات.





ومن أهم الميزات التى أطلقها التحديث ميزة القراءة لاحقا أو Read Later ، وذلك على أنظمة تشغيل Windows و Mac و Linux و Chrome ، والتى تتيح للمستخدمين حفظ صفحات الويب للقراءة الجيدة لاحقًا، حيث يمكن ايجادها بسهولة بعد ذلك.





وتمتلك شركة جوجل هيمنة على مجال محركات البحث في العالم، إذ تمتلك جوجل 90 % من سوق البحث العالمي، متفوقة على معظم المحركات العالمية الأخرى مثل متصفح إيدج من مايكروسوفت وسفارى من آبل وغيرها.



