شاهد| ظهور Pixel 5a لأول مرة قبل إطلاق Pixel 4a بـ 48 ساعة

بالرغم من تبقي 48 ساعة فقط عن إطلاق هاتف جوجل المنتظر للفئة المتوسطة Pixel 4a ، كشفت صورة مسربة عن شقيقه Pixel 5a المنتظر طرحه فى العام القادم.





وبحسب موقع 9to5google التقني، سيكون هاتف Pixel 5a هو رهان شركة جوجل الأمريكية على الفئة المتوسطة فى 2021 لمحبي الهواتف العاملة بنظام أندرويد الخام، بدون أى واجهات تشغيل خاصة بشركات أخري، وسيحمل نظام أندرويد 12 الخام.





جدير بالذكر أن جوجل كشفت مؤخرًا عن ميعاد طرحها الرسمي لأحدث هواتفها الذكية Pixel 4a ، بعدما كان من المقرر إطلاقه فى مايو الماضي وتأخر بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وبحسب أخر تسريبات سيأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة +FHD ، كما سيكون معدل تحديث الشاشة 90 هرتز. كما سيحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بعدسة telephoto بجودة 16 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل.





وسيصدر هاتف Google Pixel 4a بنسختين للمساحة الداخلية وهى 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، ، والثانية ب 64 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى4 جيجا بايت .





ويتميز هاتف Google Pixel 4a ببطارية 4000 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع ب 18 واط، وسيكون معالج هاتف جوجل Google Pixel 4a من نوع Snapdragon 730، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 11، وهو أحدث نظام تشغيل من جوجل.



