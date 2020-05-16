جوجل تصدر هاتف Google Pixel 4a بكاميرا تنافس آيفون وسعر أقل.. فيديو

ixel 4a ، التى ستصدره شركة جوجل بسعر 349 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 5490 جنيه مصرى وهو أرخص 50 دولارا عما كان متوقع قبل ذلك. كشفت تسريبات جديدة عن سعر هاتف Google P





وبحسب موقع WCCFtech فإن شركة آبل عندما قامت بإصدار هاتفها أحدث هاتف لها وهو iPhone SE بسعر 399 دولار، فإن ذلك قام باحراج شركات هواتف أندرويد الأخرى بشأن السعر، خاصة بعدما صرح المدير التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، إن هاتف iPhone SE هو اسرع من أسرع أى هاتف أندرويد على الإطلاق.









وسيحتوى هاتف جوجل Google Pixel 4a على شاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة FHD+ ، كما سيحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل، ولم تصدر أى تسريبات اخرى حتى الآن بشأن الكاميرا حيث أنه من المعروف أن كاميرا هاتف Pixel 4a هى من أفضل الكاميرات الموجودة على الإطلاق وتنافس كاميرا هواتف آيفون.





ومن المقرر أن يصدر هاتف جوجل Google Pixel 4a بنسختين للمساحة الداخلية وهى 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وستكون بسعر 349 دولار امريكى، والأخرى ب 64 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى4 جيجا بايت رام بسعر 299 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 4700 جنيه مصرى.





وسيكون معالج هاتف جوجل Google Pixel 4a من نوع Snapdragon 730، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 11، وهو أحدث نظام تشغيل، كما أنه سيصدر يوم 3 يونيو القادم.







