أخيرا جوجل تكشف عن ميعاد طرح Pixel 4a.. المواصفات والسعر

كشفت أخيرًا شركة جوجل الأمريكية عن ميعاد طرحها الرسمي لأحدث هواتفها الذكية Pixel 4a، بعدما كان من المقرر إطلاقه فى مايو الماضي وتأخر بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيتم الكشف عن Pixel 4a فى 3 أغسطس القادم، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية الأمر بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يكون الحدث أونلاين بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.
وبحسب أخر تسريبات سيأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة +FHD ، كما سيكون معدل تحديث الشاشة 90 هرتز. كما سيحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بعدسة telephoto بجودة 16 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل.