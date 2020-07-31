أخيرا جوجل تكشف عن ميعاد طرح Pixel 4a.. المواصفات والسعر





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيتم الكشف عن Pixel 4a فى 3 أغسطس القادم، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية الأمر بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يكون الحدث أونلاين بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.









بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة +FHD ، كما سيكون معدل تحديث الشاشة 90 هرتز. كما سيحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بعدسة telephoto بجودة 16 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل. وبحسب أخر تسريبات سيأتى Google Pixel 4a





وسيصدر هاتف Google Pixel 4a بنسختين للمساحة الداخلية وهى 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، ، والثانية ب 64 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى4 جيجا بايت .





ويتميز هاتف Google Pixel 4a ببطارية 4000 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع ب 18 واط، وسيكون معالج هاتف جوجل Google Pixel 4a من نوع Snapdragon 730، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 11، وهو أحدث نظام تشغيل من جوجل.





ومن المتوقع أن يبلغ سعر Google Pixel 4a سعر 349 دولار أمريكى ما يعادل 5600 جنيه مصرى .