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تكنولوجيا

لـ هواتف آيفون | ما هى ميزة «صورة في صورة» في iOS 14؟.. وكيف يمكنك تشغيلها؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:00 م
ميزة صورة في صورة
ميزة صورة في صورة بهواتف آيفون
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ندى علي
يحتوى نظام التشغيل iOS 14 الذى سيتم طرحه من شركة آبل قريبا على العديد من المزايا مثل طلب التطبيقات الإذن من مستخدمى آيفون   والتقاط الصور بشكل أسرع والتحكم في التعرض للضوء بشكل أفضل، وكذلك ميزة صورة في صورة التى تعتبر من أفضل الميزات حتى الآن. 

وبحسب موقع  Lifehacker فإن ميزة صورة في صورة هى عبارة عن فيديو في حجم الصورة الصغيرة، تمكن المستخدمين من القيام بفتح التطبيقات الأخرى أثناء مشاهدة الفيديو. 


وقام موقع يوتيوب بتفعيل ميزة في ميزة للمستخدمين عند مشاهدة الفيديوهات، ولكن لن يستطيع مستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد من تشغيل الميزة إلا عند إطلاق هواتف نظام   iOS 14 من آبل. 

وهناك حيلة يمكن بها تشغيل ميزة صورة في صورة من آيفون، وذلك عن طريق الدخول على موقع يوتيوب من متصفح سفارى ، والدخول على الشاشة  الكبيرة  أو full screen mode مستخدما أيقونة مربعة صغيرة في أسفل الجانب الأيمن من الشاشة وحينها ستظهر الميزة. 

وتعتبر ميزة صورة في صورة هى ميزة مستمدة أساسا من نظام تشغيل أندرويد من جوجل، حيث أنها موجودة في بعض هواتف أندرويد منذ فترة طويلة.

ومؤخرا، كشفت تقارير أن شركة آبل Apple ستقوم بتأجيل واحدة من أهم الميزات في نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، والتى تتعلق بالخصوصية حيث من المفترض أن تقوم هذه الميزة بأخذ الإذن من المستخدمين عند قيام التطبيقات بتخزين معلومات خاصة بهم.
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