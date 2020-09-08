تعتمد شركة ريلمى الصينية على عدد من الاتجاهات في إطلاق هواتفها الذكية، ولكن تركز بشكل أساسي على إصدار هواتف رخيصة الثمن تتمتع بمواصفات الهواتف المتوسطة من ناحية البطاريات، والكاميرا، والشاشة الكبيرة ومعدل التحديث الجيد وغير من الإمكانات التى قلما تتواجد في خط انتاج واحد، وتوجه شركة واحدة، الأمر الذي جعل الشركة تصل إلى إلى حوالى 45 مليون مستخدم في العام الحالي 2020 .





ووصلت مبيعات هاتف realme c12 إلى 60 ألف هاتف خلال 24 ساعة فقط، الأمر الذي يدل على تفضيل عدد كبير من الجمهور لهواتف ريلمى لأسعارها الرخيصة وإمكاناتها العالية، ونرصد فيما يلى أرخص هواتف ريلمى وأفضلها في 2020 .









هاتف Realme C11





الشاشة والكاميرا

جاء الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة +HD، مع كاميرا اساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED قوي.





المعالج والبطارية

ويأتى الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعمل بنظام جوجل أندرويد 10، مع بطارية سعة 5000 ميللي أمبير بقوة شحن 10 واط.





سعر الهاتف

ويتوفر بلونين هما الأخضر الفاتح والرمادي الغامق، مقابل سعر 100 يورو، ما يعادل 1850 جنيهًا مصريًا.





هاتف Realme C15





الشاشة والكاميرا

ياتى الهاتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD ، وبدقة +HD ، ويتميز بأربع كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، الأولى أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرات دقة 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل.





المعالج والبطارية

يعمل الهاتف بمعالج Helio G35 ، مع ذاكرة عشوائية ب 3-4 جيجا بايت رام، ومساحة داخلية ب 64- 128 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 6000 مللى أمبير، وبخاصية الشحن السريع ب 18 واط.





سعر الهاتف

ويبلغ سعر هاتف Realme C15 ، لأقل نسخة وهى 3 جيجا بايت رام ، ومساحة داخلية ب 64 جيجا بايت، ب 138 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 2206 جنيه مصرى.





هاتف Realme V5





الشاشة والكاميرا

وأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD، بومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، مع فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية في أعلى يسار الشاشة، مع أربع كاميرات خلفية، الأولى أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاكيرات 8 و 2 و2 ميجابيكسل أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 16 ميجابيكسل.





المعالج والبطارية

ويعمل المعالج من نوع MediaTek Dimensity 720 ، مع نسختين للمساحة الداخلية و الذاكرة العشوائية الأولى ب 6/128 والثانية 8/128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 10 ، وبطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، والتى تقوم بشحن البطارية كاملة بنسبة 100% في 65 دقيقة، وذلك مع منفذ شحن من نوع USB-C.





سعر الهاتف

ويبلغ سعر هاتف Realme V5 نسخة 6/128 جيجا بايت من المساحة الداخلية و الذاكرة العشوائية 215 دولار أمريكى أى ما يعادل 3440 جنيه مصرى لأصغر نسخة.





هاتف Realme 7 Pro





الشاشة والكاميرا

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرات دقة 8 و 2 و 2 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا السيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.





المعالج والبطارية

أما معالج الهاتف فهو من نوع Snapdragon 720G، بنظام التشغيل Android 10 مع بطارية بقدرة 4500 ملل أمبير في الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.





سعر الهاتف

ويتوفر الهاتف في خيارين لونين هما الأزرق والفضي، في إصدارين الرئيسي بسعر 270 دولارا أى ما يعادل حوالى 300 4 جنيه مصرى.







