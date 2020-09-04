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تكنولوجيا

بشحن أسرع وبطارية أكبر.. ريلمي تطلق رسميا هاتفى Realme 7 و 7 Pro.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
Realme 7
Realme 7
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro، والتي تأتي بكاميرا محسنة وبطاريات أكبر وتقنية شحن أسرع، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

مواصفات هاتف Realme 7 Pro

يعمل هاتف Realme 7 Pro ، بمعالج من نوع Snapdragon 720G، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، مع بطارية بقدرة 4500 ملل أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة.


ويأتي هاتف Realme 7 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Realme 7 Pro، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوي ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وكما يأتي هاتف Realme 7 Pro ، بتقنية Dolby Atmos مع مكبرات صوتية استريو، ويضم هاتف إلى جانب مدخل 3.5مللميتر للسماعات، مع منفذ USB-C، وفتحة لبطاقة microSD، كما يدعم NavIC، و GPS بنطاق ترددي مزدوج، ويدعم تصميم الهاتف مقاومة قطرات الماء.

وينطلق هاتف Realme 7 Pro ،بنظام التشغيل Android 10، مع واجهة Realme UI، ويتوفر الهاتف في خيارين لونين هما الأزرق  والفضي، في إصدارين الرئيسي بسعر 270 دولارا، ويتوفر للبيع في الأسواق الهندية بدءا من 14 من سبتمبر الجاري.
Realme 7 and 7 Pro announced: improved cameras and bigger, faster charging batteries

مواصفات هاتف Realme 7

يأتي هاتف Realme 7، بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وهو أول إصدار لشركة ريلمي يعمل بمعالج من نوع Helio G95.

ويحتوي هاتف Realme 7، على بطارية كبيرة بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، لشحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 65 دقيقة.

وبالنسبة للكاميرا، يضم هاتف Realme 7، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والعدسة الرابعة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع الكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وينطلق هاتف Realme 7، بنظام تشغيل Android 10 وواجهة Realme UI، بينما يأتي بقارئ بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، ويمتلك ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويمتاز هاتف Realme 7، بتصميم مقاوم لقطرات الماء، ويتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 205 دولار أمريكي، بلونين فقط هما الأبيض والأزرق، وسيبدأ طرحه للبيع بالأسواق في 10 من سبتمبر الجاري.

Realme 7 Pro in Mirror Blue color
Realme 7 Pro in Mirror Silver color
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