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تكنولوجيا

قبل إطلاقه بساعات.. كشف سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X7 Pro

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:00 م
هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme X7 Pro
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شيماء عبد المنعم
أشارت بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة ريلمي Realme، تعتزم طرح سلسلة هواتفها الذكية Realme X7، في أوائل شهر سبتمبر القادم، والتي من المتوقع أن تشمل إصداراين هما Realme X7 وRealme X7 Pro، ومن المحتمل أن تأتي بإصدار خاص ثالث موجه للاعبين سينطلق تحت عنوان  Realme X7 Pro Player.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت العديد من التسريبات السابقة عن بعض مواصفات هاتف ريلمي Realme X7 Pro، بينما أشارت التسريبات الجديدة إلى السعر الذي سينطلق به الهاتف في الأسواق والذي سيتوفر بسعر 335 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5315 جنيها مصريا). 


وسيدعم هاتف ريلمي الذي من المقرر إطلاقه في الهند خلال الشهر القادم، تقنية الشحن السريع التابعة للشركة الصينية بقدرة 65 واط، إلى جانب بطارية بقوة 4500 مللي أمبير.

وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف Realme 7 Pro، بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.55 بوصة، وبمعدل تحديث بتردد 120 هرتز، ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية من بمستشعر سوني  IMX686 بدقة 64 ميجابكسل ، مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل.

وبالرغم من أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هواتف ريلمي القادمة لن تدعم تقنية الجيل الخامس، إلا أن التسريبات الجديدة تشير إلى أن هاتف ريلمي 7 برو سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 1000+، يدعم شبكات 5G ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.
Realme X7 Pro is coming on September 1 with 120Hz AMOLED screen and 5G support
Realme X7 Pro retail box and price
Realme X7 Pro retail box and price
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