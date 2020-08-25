ريلمي تبيع 60 ألف هاتف realme c12 فى 24 ساعة فقط
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:22 ص
ريلمي تبيع 60 ألف هاتف realme c12 فى 24 ساعة فقط
نجحت علامة ريلمي المملوكة لعلامة أوبو الصينية فى بيع 60 ألف نسخة من هاتف Realme C12 عقب طرحه اليوم الهند، الأمر الذى يكشف عن نجاح فعالية طرحه رسميًا بالأسواف الهندية.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، نفذت الدفعة الأول من سلسلة هواتف Realme C12 فى السوق الهندي، على أن يتم الدفع بطلبية أخري فى 31 أغسطس الجاري، و من المتوقع أن تكون هناك مجموعة عروض وخصومات عدة. يأتى هاتف Realme C12 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD وبجودة +HD ، بالإضافة إلى نوتش صغير في الأعلى للكاميرا السيلفى، و مستشعر للبصمة تحت الشاشة. مع كاميرات هاتف Realme C12 ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فبدقة 5 ميجا بيكسل على عكس كاميرا السيلفى في هاتف Realme C15 . أما معالج هاتف Realme C12 فمن نوع Helio G35 SoC ، مع مساحة داخلية 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع بطاقة microSD قابلة للتوسعة.
وتتميز بطارية هاتف Realme C12 بسعة 6000 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI للسوفت وير.
ويبلغ سعر هاتف Realme C12 حوالى 128 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل 2040 جنيه مصرى، ويأتى الهاتف فى ألوان الأزرق والأحمر.