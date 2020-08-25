ريلمي تبيع 60 ألف هاتف realme c12 فى 24 ساعة فقط

مع كاميرات هاتف Realme C12 ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فبدقة 5 ميجا بيكسل على عكس كاميرا السيلفى في هاتف Realme C15 .





أما معالج هاتف Realme C12 فمن نوع Helio G35 SoC ، مع مساحة داخلية 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع بطاقة microSD قابلة للتوسعة.





وتتميز بطارية هاتف Realme C12 بسعة 6000 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI للسوفت وير.



