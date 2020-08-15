ببطارية 6000 مللي أمبير وسعر رخيص.. ريلمي تعلن رسميا عن هاتف Realme C12

أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفها Realme C12 ، من فئة الهواتف الرخيصة، وذلك بعدما أطلقت هاتفها Realme C15 الشهر الماضى، والذى جاء ببطارية 6000 مللى أمبير، و 4 كاميرات خلفية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme C12 يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD وبجودة +HD ، بالإضافة إلى نوتش صغير في الأعلى للكاميرا السيلفى، و مستشعر للبصمة تحت الشاشة.









وتأتى كاميرات هاتف Realme C12 ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فبدقة 5 ميجا بيكسل على عكس كاميرا السيلفى في هاتف Realme C15 .





أما معالج هاتف Realme C12 فمن نوع Helio G35 SoC ، مع مساحة داخلية 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع بطاقة microSD قابلة للتوسعة.





وتتميز بطارية هاتف Realme C12 بسعة 6000 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI للسوفت وير.





ويبلغ سعر هاتف Realme C12 حوالى 128 دولار أمريكى أى ما يعادل 2040 جنيه مصرى، ويأتى الهاتف بدرجات الأزرق والأحمر، كما أن الهاتف سيتم إطلاقه للبيع يوم 16 أغسطس المقبل.







