بعد نفاد هاتفها في دقيقتين.. ريلمي تعتزم إطلاق Realme C15 منخفض التكلفة

أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme C11 ، في نهاية شهر يونيو المنصرم، وفي غصون دقيقتين، باعت الشركة الصينية الدفعة الأولى من الهاتف البالغ عددها 150 ألف وحدة، لذا تعتزم الشركة هاتف آخر شبيه له.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة ريلمي إطلاق هاتف جديد ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة، ولكنه أكبر قليلا من سابقه، وسيطلق عليه اسم Realme C15، ومن المقرر إطلاقه في إندونيسيا خلال الأسبوع المقبل.

















وأشارت بعض التسريبات، إلى أن هاتف Realme C15، سيتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G35، مع وحدات Cortex-A53 ، بتردد 2.3 جيجاهرتز.









وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف Realme C15، بخياران لذاكرة الوصول العشوائي رام بحجم 3 أو 4 جيجابايت، مما يعني أن الأداء العام للهاتف سيكون أفضل من من Realme C11، الذي يضم ذاكرة عشوائية بسعة واحدة فقط هي 2 جيجابايت.









وعلى ظهر الهاتف، سيضم هاتف Realme C15، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل على غرار هاتف C11، أما الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وكاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وبالنسبة لكاميرا السيلفي فستأتي ضمن نوتش على شكل قطع قطرة ماء فستكون بدقة 5 ميجابكسل.









جدير بالذكر أن هاتف Realme C11، يأتي بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة +HD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، ويمتاز بكاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق في نظام مربع الشكل، ويتوفر بسعر لا يتجاوز 100 دولار أمريكي.