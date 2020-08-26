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تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon 860.. ريلمي تستعد لإطلاق إصدار ثالث ضمن سلسلة Realme X7.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:00 م
Realme X7 Pro Player
Realme X7 Pro Player
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة ريلمي، للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية يوم الثلاثاء القادم، والتي ستضم إصدارين هم  Realme X7 و Realme X7 Pro، حيث أشارت بعض التقارير الجديدة الواردة من الصين، على أن هذه التشكيلة ستشمل إصدار ثالق سينطلق تحت عنوان  Realme X7 Pro Player.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيعمل هاتف  Realme X7 Pro Player، القادم من ريلمي بمعالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 860، على عكس الإصدار المتميز بنفس السلسلة، حيث كشفت اختبارات Geekbench، أن إصدار Realme X7 Pro، سينطلق قريبا بمعالج من نوع Dimensity 1000 Plus ميدياتيك.

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Realme X7 Pro to have a Special Version with Snapdragon 860

وتعد هذه ليست المرة الأولي التي تطلق فيها ريلمي إصدارا خاصا من هواتفها للألعاب، على الرغم من إصدار  Realme X7 Pro Player، سيكون أول جهاز يعمل بهذا النوع من المعالجات، إلا أن هاتفها الرائد X50 Pro 5G، الذي أعلنت عنه في شهر فبراير الماضي، يعد إصدارًا محدثًا للاعبين مع تبريد محسّن وطبقات إضافية لتبديد أفضل للحرارة، ولكن لم تطلق ريلمي هاتف X50 Pro Player، خارج الصين.
Realme X7 Pro to have a Special Version with Snapdragon 860

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستحتوي تشكيلة هواتف ريلمي القادمة  Realme X7، على شاشة من نوع AMOLED ،وبمعدل تحديث 120 هرتز، ليكون الجهاز الأول من الشركة مع شاشة من هذا النوع وبهذا المعدل، منذ إطلاق هواتفها الذكية مسبقا مع معدل تحديث 120 هرتز وشاشة من نوع LCD.

وسيأتي هاتف X7 Pro ، بشاشة بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +FHD، وسيعمل بمعالج ثماني النوى بتردد 2.6 جيجاهرتز، وهو ما يتطابق مع معالج +Dimensity 1000، وسيحتوي على بطارية بقوة 4,500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

وسيعمل هاتف X7 Pro، بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكل من الكاميرتين الثالثة والرابعة. 
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