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تكنولوجيا

تدعم تقنية الجيل الخامس 5G.. ريلمي تحدد موعد الإعلان عن سلسلة Realme X7

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:01 ص
هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ريلمي Realme، عن تاريخ إطلاق أحدث هواتفها الذكية القادمة، حيث ستأتي سلسلة Realme X7 المنتظرة مع معدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G. 

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت شركة ريلمي من خلال حسابها الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، إلى أن سلسلة Realme X7، سيتم إطلاقها في الصين في الأول من سبتمبر المقبل في الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي.


ومن المتوقع أن تقدم إصدارات سلسلة Realme X7، شاشة من نوع AMOLED منحنية على كلا الجانبين، بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، للمرة الأولى بعد أن أطلقت الشركة الصينية هواتفها الذكية السابقة بمعدل تحديث 120 هرتزا مع شاشة من نوع LCD. 

وبحسب الإعلان التشويقي الذي نشرته العلامة التجارية الصينية، أظهرت صورة ثلاثية الأبعاد للهاتف   الذي يتميز بإطارات نحيفة، أنه من من المتوقع أن تعمل سلسلة Realme X7، بمعالج من نوع معالج Snapdragon 765G.

ويشير الإعلان الترويجي إلى أن سلسلة ريلمي الجديدة تضم هاتفين هما Realme X7 و Realme X7 Pro، مزودان بتقنية شحن سريع UltraDART بقوة 125 واط.
Realme X7 Pro is coming on September 1 with 120Hz AMOLED screen and 5G support
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