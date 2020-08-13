بعد إطلاقه رسميًا.. تعرف على مواصفات وسعر Realme X3 SuperZoom





Realme X3 SuperZoom بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على ثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع طبقة Gorilla Glass 5 للحماية من الخدش أو الكسر. وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى





ويمتلك Realme X3 SuperZoom معالجًا قويًا ثمانى النواة من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 8 و 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0 لأقصي سرعة نقل وتحميل للبيانات.





ولمحبي التصوير جاء Realme X3 SuperZoom بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية ثنائية بدقة

32 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش من نوع LED.





جاء Realme X3 SuperZoom ببطارية سعة 4200 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، من خلال منفذ USB-C، وقارىء بصمة فى زر التشغيل، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية 3.5 ميلليمتر، ويعمل بنظام أندرويد 10.0، ويمكنك الحصول على الهاتف فى لونين هما الأزرق و الأبيض.





أما من ناحية السعر جاءت نسخة الهاتف سعة 128 جيجابايت مقابل 400 دولار ما يعادل 6400 جنيه، و نسخة 256 جيجابايت بسعر 680 دولار ما يعادل 10800 جنيه مصري.