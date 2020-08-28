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تكنولوجيا

تفاصيل.. إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق أوروبا بـ 1850 جنيها فقط.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:00 ص
إطلاق Realme C11
إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق اوروبا بـ 1850 جنيها فقط
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قسم التكنولوجيا
كشفت علامة ريلمي المملوكة لشركة أوبو الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن وصول هاتفها C11 إلى الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال، على أن يصل لباقي الأسواق قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Realme C11 الذى تم طرحه رسميًا في 30 يونيو الماضي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة +HD، مع نوتش على هيئة قطرة ماء فى اعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.

كما زودت ريملي Realme C11 بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 3 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعمل بنظام جوجل أندرويد 10.

ولعشاق التصوير جاء Realme C11 بكاميرا اساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED قوي.

ويمتلك Realme C11 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللي أمبير بقوة شحن 10 واط، من خلال منفذ Micro-Usb، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأخضر الفاتح والرمادي الغامق، مقابل سعر 100 يورو، ما يعادل 1850 جنيهًا مصريًا.
تفاصيل.. إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق أوروبا بـ 1850 جنيها فقط.. صور
تفاصيل.. إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق أوروبا بـ 1850 جنيها فقط.. صور
تفاصيل.. إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق أوروبا بـ 1850 جنيها فقط.. صور
تفاصيل.. إطلاق Realme C11 رسميا فى أسواق أوروبا بـ 1850 جنيها فقط.. صور
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