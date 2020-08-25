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تكنولوجيا

ريلمى تكتسح مبيعات الهواتف الذكية فى العالم.. وكورونا لم تؤثر على أرباحها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:02 م
ريلمى تكتسح مبيعات
ريلمى تكتسح مبيعات الهواتف الذكية فى العالم
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة ريلمى الصينية Realme حققت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى نمو يقدر ب 11 % في الربع الثانى فقط من العام الحالى 2020. 

وبحسب شركة Counterpoint لأبحاث السوق فإن شركة ريلمى أصبحت أسرع الشركات نموا في العالم، ل 4 أرباع سنوية  متتالية، وهو الأمر الذى لم تحققه أى شركة في سوق الهواتف الذكية منذ تفشى فيروس كورونا. 


واستطاعت الشركة أن تكون واحدة من أصل شركتين فقط تحقق نموا كبيرا في الربع الأول من العام الحالى، وهو الربع الذى أثر فيه فيروس كورونا على مبيعات شركات الهواتف، وعلى معظم ايرادات وأرباح الشركات على مستوى العالم. 

ووصلت شركة ريلمى إلى أكثر من 15 مليون مستخدم، حيث يتركز معظم مستخدميها في 4 دول رئيسية هى الهند ، وتايلاند، و كمبوديا، ومصر، حيث استطاعت الشركة انتاج هواتف بإمكانات جيدة وبأسعار رخيصة، وهو أمر لم تعتمد عليه معظم الشركات الكبيرة قبل ريلمى. 

ونجحت شركة ريلمي فى بيع 60 ألف نسخة من هاتف Realme C12 عقب طرحه أمس بالهند، حيث نفدت الدفعة الأول من الهواتف فى السوق الهندي، الأمر الذى يكشف عن نجاح فعالية طرحه. 

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