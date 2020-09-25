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تكنولوجيا

بسعر منافس.. فيفو تعلن عن هاتف V20 SE بشحن سريع وكاميرا ثلاثية.. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
هاتف vivo V20 SE
هاتف vivo V20 SE
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة فيفو vivo، هاتفها الأحدث ضمن الفئة المنخفضة V20 SE، والذي يأتي بعد أيام من الإعلان عن أول هاتفين في سلسلة V20، وهي V20 و V20 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف فيفو الجديد V20 SE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، وجودة عرض FHD +، وتأتي الشاشة مزودة بتوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبالإضافة لمستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.


ويتميز هاتف vivo V20 ،SE بأبعاد 161.0 في 74.08 × 7.83 مللميتر، ويزن 171 جرام، مع هيكل مصنوع من البلاستيك بالكامل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير. 

ويعمل هاتف vivo V20 SE، بمعالج من نوع Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريقة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

vivo V20 SE now official with triple cameras and 33W fast charging

ويحتوي هاتف vivo V20 SE، على بطارية بقوة 4100 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، وتقول فيفو أن الهاتف يشحن من 0% إلى 62% خلال 30 دقيقة، ويعمل الهاتف أيضا بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 ، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10.

ويتوفر هاتف vivo V20 SE، بلونين هم الأبيض والأسود، مقابل سعر حوالي 287 دولار (أي ما يعادل 4,525 جنيها مصريا)، وسوف تعلن فيفو عن موعد وأماكن توفره قريبا.
vivo V20 SE in black and gradientvivo V20 SE in black and gradient
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