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تكنولوجيا

فيفو تعلن عن هاتفي Vivo V20 و V20 Pro.. بكاميرا أمامية مزدوجة.. إليك المواصفات والسعر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:59 م
هاتف V20 Pro
هاتف V20 Pro
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة فيفو vivo، أحدث هواتفها الذكية وهما Vivo V20 و Vivo V20 Pro، واللذان يعملان بنظام التشغيل أندرويد وببطارية 4.000 مللى أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف من فيفو V20 Pro، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


مواصفات وسعر هاتف Vivo V20 Pro

وبرمجيا، يعمل هاتف V20 Pro، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، وكما يعمل  ببطارية بسعة 4,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط.

ويشمل هاتف V20 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وتحتوي على قارئ بصمة الإصبع تحتها، وقطع مخصص للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 44 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وبدقة 8 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.28.
vivo V20 and V20 Pro announced: 64MP triple cameras, 44MP selfie camera, and 4,000 mAh battery

ويأتي الجزء الخلفي من V20 Pro، مزودا بزجاج من نوع AG Matte Glass، وهو مقاوم للخدش وأقل عرضة لبصمات الأصابع، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.89، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 105 درجات هي 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويتوفر هاتف V20 Pro، بثلاثة خيارات لونية هي الأزرق والأسود والفضي. مقابل سعر حوالي 480 دولار (أي ما يعادل 7,563 جنيها مصريا)، وسيطرح للبيع في تايلاند اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري.

مواصفات هاتف vivo V20

ولم تكشف شركة فيفو عن المواصفات الكاملة لـ هاتف V20، ولكنها شاركت بعض المعلومات البارزة عنه من بينها نوع المعالج  Snapdragon 720G، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واطً.
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