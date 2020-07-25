ببطارية 4.500 مللي أمبير.. فيفو تعلن عن هاتف vivo Y51s .. سعر ومواصفات

أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية عن هاتفها vivo Y51s في الصين والهند، حيث من المقرر أن تطرحه للبيع في يوم 29 يوليو القادم، وذلك بعد إطلاقها الناجح لهاتف Vivo Y50 عالميا.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo Y51s يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة، من نوع LCD وبدقة 1080x2340 pixels بيكسل، وبجودة FHD+ .









ويأتى هاتف vivo Y51s بثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/1.79 و الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.4 و الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة أيضا f/2.4 ، مع كامير للسيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل، وقدرة تسجيل الفيديو تصل لدقة 4K .





ويحتوى هاتف vivo Y51s على بطارية بقدرة 4,500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع ب 18 واط، مع فتحة شحن micro USB و نظام تشغيل Android 10.





وييتميز هاتف vivo Y51s باحتوائه على معالج من نوع Exynos 880 5G، والذى يدعم شبكة الجيل الخامس 5G ومع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية ب6 جيجا بايت رام، ويبلغ سعر 256 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 4100 جنيه مصرى.



