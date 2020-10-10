تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M31 Prime.. صور

كشفت شركة أمازون خلال الأيام الماضية، عن مواصفات وتصميم هاتف Galaxy M31 Prime، واليوم تكشف عملاق التجارة الإلكترونية عن سعر هاتف سامسونج الجديد الذي سينطلق لأول مرة في الهند.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M31 Prime Edition ، على إصدارين من ذواكر التخزين الأول بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، يبلغ سعره 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3,533 جنيها مصريا)، ولكن سعر الإصدار الثاني غير معروف والذي يأتي بسعة 6 + 128 جيجابايت.









ويحتوي هاتف Galaxy M31 Prime ، على بطارية كبيرة بقوة ٦٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و قارئ بصمة الإصبع المثبت في الخلف، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣,٥ ميلليمتر.





ولعشاق التصوير جاء Galaxy M31 Prime بكاميرا أساسية رباعية بدقة ٦٤ و٨ و ٥ و ٥ ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجابكسل.





ويتشارك الهاتف الذكي مع الإصدار السابق Galaxy M31 في بعض المواصفات باستثناء قطر ودقة الشاشة، ولكن من المتوقع أن يأتي بشاشة ب6.4 بوصة من نوع AMOLED، مع معالج من نوع Exynos 9611 SoC.